Глава ЛНР прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко

ЛУГАНСК, 22 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник считает справедливым решение "Украинского народного трибунала", заочно приговорившего Петра Порошенко и еще семь политиков к пожизненному заключению за военные преступления в Донбассе.

"Сегодня я находился здесь, на площади, не в качестве главы Луганской народной республики, а в качестве гражданина ЛНР, вместе с жителями и со своим народом, частичкой которого я являюсь. Я согласен с приговором, я разделяю это мнение, считаю, что это правильно, поэтому я сегодня здесь", — сказал Пасечник журналистам.

По его словам, руководство Украины судили по украинским законам за то, что "они фактически совершали геноцид" в 2014 году. Он добавил, что все материалы направят в Службу безопасности Украины, в Генпрокуратуру и международные инстанции.

Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Заседание "Украинского народного трибунала" состоялось сегодня на Театральной площади в Луганске. И хотя в украинском законодательстве не предусмотрен такой институт, судьи намерены передать все материалы в Верховный суд Украины для вынесения официального приговора, когда к власти в Киеве придут люди, которые выполнят Минские соглашения.