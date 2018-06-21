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Республиканцы представили два законопроекта по иммиграции

21:5921.06.2018
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Республиканское большинство в палате представителей предложило в четверг сразу два законопроекта по иммиграции, причем один из них сразу же провалился при голосовании, а рассмотрение второго было отложено как минимум до пятницы.

Самолет Airbus A321 авиакомпании American Airlines. Архивное фото
© AP Photo / Charles Krupa
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Активная законотворческая деятельность идет на фоне кризиса на границе с Мексикой, где в результате политики "нулевой терпимости" администрация Дональда Трампа начала разлучать семьи, нелегально переходящие границу. Президент США под давлением общественного мнения подписал в среду исполнительный указ, который рекомендовал не отделять детей от родителей при задержании. Конгресс пытается выработать долгосрочное решение проблемы иммиграции.

Республиканцы не смогли прийти к согласию внутри своей собственной фракции и в результате поставили на рассмотрение оба законопроекта. Спикер палаты представителей Пол Райан утверждал, что это нормальная ситуация.

"Мы даем членам конгресса возможность проголосовать за тот законопроект, который они предпочитают… Это вполне разумно", — сказал Райан журналистам. Президент Трамп, в свою очередь, заявил, что поддерживает оба законопроекта, и в четверг вновь выразил готовность подписать любой из них.

Беженцы на вокзале Келети в Будапеште. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Первый законопроект считается более консервативным, его провал ожидался заранее. Законопроект предполагает выделение средств на строительство стены на границе и лишь временную защиту от депортации иммигрантам, которых незаконно привезли в США в детском возрасте. Этот законопроект был выставлен на голосование и отвергнут 231 голосами против 193.

Второй законопроект считается "компромиссным" и предоставляет больше защиты нелегальным иммигрантам, однако детали пока неясны. Голосование по нему было отложено как минимум до пятницы, сообщил журналистам лидер фракции большинства в палате представителей Кевин Маккарти. Пока что республиканцы признают, что необходимых для принятия 218 голосов законопроект не набирает. Даже в случае принятия законопроект, скорее всего, изменится до неузнаваемости, прежде чем попадет на подпись к Трампу в результате долгой процедуры согласований окончательного варианта между палатой представителей и сенатом.

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Трамп в четверг воздержался от призывов к республиканцам принять тот или иной законопроект, хотя раньше заявлял, что поддерживает оба документа. Однако Трамп в Twitter раскритиковал законы о предоставлении убежища и обвинил демократов в том, что те не хотят работать совместно с республиканцами. Демократы заявляют, что не собираются поддерживать нынешние предложения республиканцев ввиду недостаточной защиты иммигрантов.

Тем временем в стане республиканцев продолжаются внутренние споры. Руководитель консервативного крыла республиканцев в палате Марк Мидоуз обвинил спикера Райана во лжи и нарушении соглашений о том, какие нормы включить в выставленную на голосование версию законопроекта. Райан, в прошлом политический противник Трампа, а ныне его неохотный союзник, уйдет в отставку после промежуточных выборов в ноябре.

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