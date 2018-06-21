Республиканцы представили два законопроекта по иммиграции

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Республиканское большинство в палате представителей предложило в четверг сразу два законопроекта по иммиграции, причем один из них сразу же провалился при голосовании, а рассмотрение второго было отложено как минимум до пятницы.
Республиканцы не смогли прийти к согласию внутри своей собственной фракции и в результате поставили на рассмотрение оба законопроекта. Спикер палаты представителей Пол Райан утверждал, что это нормальная ситуация.
"Мы даем членам конгресса возможность проголосовать за тот законопроект, который они предпочитают… Это вполне разумно", — сказал Райан журналистам. Президент Трамп, в свою очередь, заявил, что поддерживает оба законопроекта, и в четверг вновь выразил готовность подписать любой из них.
Второй законопроект считается "компромиссным" и предоставляет больше защиты нелегальным иммигрантам, однако детали пока неясны. Голосование по нему было отложено как минимум до пятницы, сообщил журналистам лидер фракции большинства в палате представителей Кевин Маккарти. Пока что республиканцы признают, что необходимых для принятия 218 голосов законопроект не набирает. Даже в случае принятия законопроект, скорее всего, изменится до неузнаваемости, прежде чем попадет на подпись к Трампу в результате долгой процедуры согласований окончательного варианта между палатой представителей и сенатом.
Тем временем в стане республиканцев продолжаются внутренние споры. Руководитель консервативного крыла республиканцев в палате Марк Мидоуз обвинил спикера Райана во лжи и нарушении соглашений о том, какие нормы включить в выставленную на голосование версию законопроекта. Райан, в прошлом политический противник Трампа, а ныне его неохотный союзник, уйдет в отставку после промежуточных выборов в ноябре.