Украинский генерал призвал "достать ракетами" до Москвы

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Киев должен производить ракеты, дальность которых позволит достать до Москвы и Санкт-Петербурга, заявил украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Военный отметил, что Украина должна работать над усовершенствованием ракет "Гарпун" и "Гром-2". По его словам, ракеты должны иметь дальность в несколько тысяч километров, чтобы достать до "европейской части" России.

При этом генерал признал, что у Киева будут проблемы с реализацией подобных программ из-за международных ограничений. В частности, максимальная дальность ракеты класса "земля-земля" составляет 300 километров.

Тем не менее, по мнению Романенко, Киев смог бы обойти ограничения с помощью ракет воздушного базирования, если бы таковые имелись. Однако, по расчетам генерала, на промышленное производство такого оружия уйдет много времени.

Не учли возможности ПРО

Призыв украинского генерала прокомментировали в Госдуме. Депутат от Севастополя Игорь Белик заявил, что украинский военный не принял во внимание развитие систем противоракетной обороны.

"Возможно, генерал Романенко, когда учился в военной академии, пропустил те занятия, где рассказывали о системах ПРО и ПВО, а также о том, что Москва, как и все мегаполисы, окружена тройным кольцом обороны", — подчеркнул депутат.

Кроме того, политик отметил, что создать подобное оружие самостоятельно Украине вряд ли удастся, а надежды на помощь западных стран невелики.

"Никто не даст стране с неконтролируемой военной группировкой, у которой базовые принципы существования — неонацизм и желание обогатиться любым путем, доступ к производству оружия, способного летать на тысячи километров", — отметил парламентарий.

Истерика "перемоги"

Политолог Семен Уралов, в свою очередь, посчитал заявление украинского генерала оторванным от реальности. По его мнению, слова Романенко направлены исключительно на внутреннюю повестку, чтобы поддержать чувство "перемоги".

За пределами Украины такое заявление способно только вызвать "хайп" в СМИ.

Специалист отметил, что у современной Украины никогда не было, нет и никогда не будет вооружений, способных каким-то образом "достать до Москвы".