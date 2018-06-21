Эксперт: у Киева нет и не будет оружия, способного "достать до Москвы"

Украинский генерал Игорь Романенко призвал создать ракеты, способные "достать до Москвы". Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, на что рассчитывают представители Киева, делая подобные заявления.

Киев должен производить ракеты, дальность которых позволит достать до Москвы и Санкт-Петербурга, заявил украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Обозревателю".

Военный отметил, что Украина должна работать над усовершенствованием ракет "Гарпун" и "Гром-2". По его словам, ракеты должны иметь дальность в несколько тысяч километров, чтобы достать до "европейской части" России.

"До Москвы, до Санкт-Петербурга. Это без шуток. Это очень серьезный момент", – сказал Романенко.

При этом генерал признал, что у Киева будут проблемы с реализацией подобных программ из-за международных ограничений. В частности, максимальная дальность ракеты класса "земля-земля" составляет 300 километров.

Тем не менее, по мнению Романенко, Киев смог бы обойти ограничения с помощью ракет воздушного базирования, если бы таковые имелись. Однако, по расчетам генерала, на промышленное производство такого оружия уйдет много времени.

Романенко известен своими скандальными высказываниями о России. Так, в октябре прошлого года он утверждал, что Москва готовит "вторжение" на Украину с помощью подлодок. В декабре военный заявил, что Крымский мост уязвим для авиации и ракет наземного и морского базирования. На полуострове слова Романенко назвали абсурдными и враждебными.

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявления украинского генерала не имеют ничего общего с реальностью.

"Заявления украинских генералов направлены исключительно на внутреннюю повестку, чтобы поддержать чувство "перемоги", которое уже стало брендом среди "патриотов", в кавычках, и активистов, которые на Украине в последнее время деморализованы. А для внешнего употребления – это лишний раз вызвать "хайп" в СМИ и привлечь внимание. Это не имеет никакого отношения к реальному состоянию украинских вооружений. Потому что у современной Украины никогда не было, нет и никогда не будет вооружений, способных каким-то образом "достать до Москвы" и вообще преодолеть систему ПВО России. Поэтому относиться к этому надо, как к очередной деятельности в целях поддержания "истерики перемоги"", – сказал Семен Уралов.

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