РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Кремле раскрыли детали беседы Путина и Порошенко

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2018 (70)
20:2321.06.2018
041019
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фотоВладимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Владимир Путин пообщался по телефону со своим украинским коллегой Петром Порошенко.

Режиссер Олег Сенцов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Омбудсмен передала Сенцову письма президента Украины и вице-спикера Рады

Разговор прошел по инициативе Киева. Лидеры государств, в частности, обсудили тему обмена заключенными и доступа к ним омбудсменов обеих стран.

Еще одной темой разговора стали Минские соглашения. Российский президент подчеркнул, что договоренностям нет альтернативы, а также отметил важность повышения эффективности переговоров в рамках контактной группы в Минске и "нормандской четверки".

Кроме того, Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе и ростом числа жертв среди мирного населения из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков.

Режиссер Олег Сенцов (слева) и Александр Кольченко, обвиняемые в создании террористического сообщества в Крыму и подготовке терактов, во время оглашения приговора. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
СПЧ попросил принять меры по охране здоровья Кольченко

Также президенты обменялись мнениями насчет российской инициативы, предполагающей учреждение миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Позже российский президент рассказал о разговоре с Порошенко постоянным членам Совета безопасности и обсудил с ними нынешнее состояние российско-украинских отношений.

Выгодная война

Политолог Александр Форманчук считает, что Киев не стремиться выполнять Минские договоренности, и объяснил, почему, по его мнению, это происходит.

Президент Украины Петр Порошенко со снайперской винтовкой. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Новый закон позволит увеличить поставки оружия из США, заявил Порошенко

Специалист отметил, что для Порошенко с помощью сложившейся ситуации пытается раздуть свой рейтинг в канун президентских выборов, которые должны пройти весной следующего года.

По его словам, украинский лидер обеспокоен тем, чтобы остаться президентом, и хочет на волне "националистического угара и ура-патриотизма" остаться у власти.

"Порошенко не собирается разменивать Минские соглашения на что-либо другое, кроме того, как поддерживать психоз "освободительной войны" против "российского агрессора"", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Политолог: Киев "подталкивают" к компромиссу по Донбассу

Однако, по его мнению, ситуация может измениться, но для этого необходима воля не только Киева, но и Вашингтона.

Политолог отметил, что о реальных подвижках в выполнении "Минска-2" можно будет говорить после встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"Если эта встреча состоится и на ней будет достигнуто понимание, что этот тугой узел, который все больше и больше затягивается, надо ослабить — вот тогда, возможно, будут и какие-то подвижки", — заключил эксперт.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Дания
1
Австралия
Матч окончен
1
Франция
0
Перу
Матч идёт
0
Аргентина
0
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Дания
1
Австралия
Матч окончен
1
Франция
0
Перу
Матч идёт
0
Аргентина
0
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
Коста-Рика
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена