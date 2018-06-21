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Политолог: ситуация в Донбассе может измениться, но при одном условии

16:3621.06.2018
(обновлено: 16:37 21.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой ДНР Александром Захарченко и главой ЛНР Игорем Плотницким. 15 ноября 2017Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой ДНР Александром Захарченко и главой ЛНР Игорем Плотницким. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонный разговор и обсудили, в частности, ситуацию в Донбассе и Минские соглашения. Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik предположил, почему Киев не выполняет договоренности.

Президент России Владимир Путин и его украинский коллега Петр Порошенко пообщались по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе Киева. Президенты, в частности, обсудили тему обмена удерживаемыми лицами и доступа омбудсменов обеих стран к украинским заключенным в России и российским – на Украине. 

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с главой ДНР Александром Захарченко и главой ЛНР Игорем Плотницким. 15 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Политолог: прямые контакты президентов России и Украины – позитивный момент
Еще одной темой разговора стали Минские соглашения. Президент России подчеркнул их безальтернативность и отметил важность повышения эффективности переговоров в рамках контактной группы в Минске и "нормандской четверки".

Кроме того, Путин выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе и ростом числа жертв среди мирного населения из-за участившихся обстрелов со стороны украинских силовиков.

Также президенты обменялись мнениями насчет российской инициативы, предполагающей учреждение миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Это уже второй разговор Путина и Порошенко за этот месяц. Предыдущий состоялся 9 июня. Тогда речь также шла об урегулировании ситуации в Донбассе. Кроме того, российский президент заявил о необходимости незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине, в том числе руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik отметил, что Киев не стремиться выполнять Минские договоренности, и объяснил, почему, по его мнению, это происходит.

"Для Порошенко сложившаяся ситуация (невыполнение Минских соглашений и обострение конфликта в Донбассе – ред.) выгодна тем, что он пытается раздуть, повысить свой рейтинг в канун президентских выборов, которые запланированы на весну следующего года. Все говорит о том, что Петр Алексеевич обеспокоен лишь тем, чтобы остаться президентом Украины, и хочет на волне националистического угара, этого ура-патриотизма остаться у власти. Вот они (украинское руководство – ред.) сегодня и заявляют о том, что надо отвоевывать территории у "агрессора", и уже говорят о двух километрах, которые они "возвратили". И это является определяющим моментом, который говорит о том, что Порошенко не собирается разменивать Минские соглашения на что-либо другое, кроме того, как поддерживать психоз "освободительной войны" против "российского агрессора"", – сказал Александр Форманчук.

Однако, по его мнению, ситуация может измениться, но для этого необходима воля не только Киева, но и Вашингтона.

"Киев не будет выполнять Минские соглашения до тех пор, пока не получит команду из Вашингтона. Это совершенно однозначно. Поэтому, мне кажется, можно будет говорить о каких-то реальных подвижках, о каком-то конкретном продвижении в этом плане только после встречи нашего президента и президента США Дональда Трампа. Если эта встреча состоится и на ней будет достигнуто понимание, что этот тугой узел, который все больше и больше затягивается, надо ослабить – вот тогда, возможно, будут и какие-то подвижки", – заключил политолог.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Дания
1
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
Бразилия
-
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