Политолог: украинская сторона обостряет ситуацию в Донбассе

Бойцы батальона Призрак на линии разграничения в разрушенном поселке Желобок в Луганской области

Бойцы батальона Призрак на линии разграничения в разрушенном поселке Желобок в Луганской области

Украинские военные заявили, что заняли новые позиции в Луганской области. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что действия ВСУ противоречат обязательствам Украины по Минским соглашениям.

Украинские силовики утверждают, что продвинулись на два километра от занимаемых ими рубежей в Донбассе и заняли новые позиции около поселка Желобок Луганской области.

Об этом говорится в видеосообщении штаба украинских "объединенных сил" в Донбассе, опубликованном в Facebook. Отмечается, что операция шла две недели в условиях секретности.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

"Риторика украинских силовиков по поводу захвата тех или иных участков нейтральной полосы, так называемой "серой зоны", не всегда соответствует действительности. Но в данном случае можно констатировать, что боевые действия вблизи ЛНР действительно идут, и бои, например, в районе поселка Желобок имели место все эти дни. Обострение ситуации реально наблюдается", – отметил Александр Асафов.

Он напомнил, что действия ВСУ противоречат обязательствам, которые Киев взял на себя согласно Минским соглашениям.

"Президент (Украины Петр) Порошенко скоро будет вынужден ответить на неприятные для него вопросы относительно невыполнения Минских соглашений. И, конечно, его риторика будет расходиться с тем, что происходит на линии соприкосновения. Несомненно, он будет опять во всем обвинять Россию. Но мы видим, что ситуацию обостряет именно украинская сторона: идут обстрелы, боевые провокации, попытки вступить в прямое боестолкновение и захват "серой зоны" украинскими войсками", – сказал Александр Асафов.

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