В Армении закрыли уголовное дело против Пашиняна

ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Специальная следственная служба Армении закрыла уголовное дело по статье "массовые беспорядки", возбужденное в отношении премьера Никола Пашиняна и его сторонников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Депутаты Национального собрания (парламента) Пашинян, Арарат Мирзоян (ныне — первый вице-премьер) и Сасун Микаелян были задержаны 22 апреля в рамках уголовного дела по статьям "массовые беспорядки" и "организация и проведение собраний с нарушением установленного законом порядка". По делу проходили еще девять человек, часть из которых сейчас занимает высокие должности.

"Следователь Специальной следственной службы Армении 21 июня постановил прекратить уголовное преследование и возбужденное уголовное дело за отсутствием состава преступления", — отмечается в сообщении.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Пашиняна. После этого РПА объявила себя оппозиционной силой.