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Дипломат назвал бросок Трампа конфетами в Меркель "глупой шуткой"

17:4921.06.2018
(обновлено: 17:57 21.06.2018)
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© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство ГерманииКанцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. Архивное фотоКанцлер ФРГ Ангела Меркель разговаривает с президентом США Дональдом Трампом на саммите G7. Архивное фото
© AP Photo / Jesco Denzel/Федеральное правительство Германии

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Бросок президентом США Дональдом Трампом конфет в сторону канцлера ФРГ Ангелы Меркель был простой шуткой, которую не стоит воспринимать всерьез, считает бывший посол России в Мьянме и Республике Корея, вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД) Глеб Ивашенцов.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Ранее американский политический аналитик Иэн Бреммер заявил телеканалу CBS, что президент США Дональд Трамп во время саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде бросил несколько конфет в сторону канцлера Германии Ангелы Меркель. По его словам, это произошло ближе к концу саммита, когда лидеры стран пытались оказать давление на Трампа, чтобы он подписал общее коммюнике по итогам встречи. В итоге Трамп заявил, что согласен подписать документ. Как отметил Иэн Бреммер, Трамп положил руку в карман пиджака, достал две конфеты Starbursts, бросил их на стол и сказал Меркель: "Вот, Ангела, не говори, что я никогда тебе ничего не даю".

"Это дикость, я не уверен (что это было на самом деле. – Прим. ред.), но шутка глупая могла быть. Вот и все. Может быть, он пошутил", — сказал Ивашенцов РИА Новости.

Он добавил, что в этой ситуации дело не в нарушении дипломатического протокола, а в личных отношениях Трампа и Меркель.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7. 9 июня 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Бывший посол также подчеркнул, что не следует воспринимать информацию об этом случае всерьез. "Естественно. Ни в коем случае не надо это все (воспринимать всерьез. – Прим. ред.)", — сказал он, добавив, что политически действия Трампа не имели никакого значения.

По мнению Ивашенцова, поступок Трампа не скажется на отношениях США и ФРГ. "Нет. Глупая шутка просто, вот и все", – сказал он, отвечая на вопрос, может ли поступок президента США сказаться на отношениях Вашингтона и Берлина.

Ивашенцов напомнил, что ранее Трамп, например, стряхивал перхоть с плеча президента Франции Эммануэля Макрона.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Ла Мальбе. 8 июня 2018 года
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Ранее газета Guardian сообщила, что во время апрельской встречи Трампа с французским лидером Эммунуэлем Макроном президент США нашел время, чтобы смахнуть "немного перхоти" с плеча французского коллеги.

Страны G7 на прошедшем саммите чуть ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Встречу в Ла Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу и поставил ее итоги под сомнение, а также заявил, что Вашингтон не поддержит итоговое коммюнике G7.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Дания
1
Австралия
Матч идёт
0
Франция
0
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
-
Хорватия
22 июня 15:00
-
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