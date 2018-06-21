В Киргизии предлагают ввести налог на Google, Facebook и Instagram

БИШКЕК, 21 июн – РИА Новости. Депутат парламента Киргизии от фракции "Республика — Ата-Журт" Руслан Казакбаев предложил ввести налог на крупнейшие интернет-ресурсы, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Он пояснил, что Facebook, Instagram, Twitter, компания Google и другие гиганты берут с коммерческих организаций тысячи долларов за рекламу. При этом не все страны, в которых реклама распространяется, облагают эти компании налогом.

"По словам экспертов, мы теряем от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов из-за того, что интернет-ресурсы не платят налоги. Практически все коммерческие компании отдают им деньги за рекламу, но они платят налоги лишь в своих странах", — сказал депутат.

Казакбаев предложил использовать опыт России, где с 2012 года интернет-ресурсы обязали платить пошлины. Парламентарий отметил, что в российской налоговой службе числятся сотни интернет-компаний и за первый квартал этого года они заплатили около 2 миллиардов рублей.

Депутат призвал правительство разработать законопроект, чтобы требовать с интернет-компаний уплаты налогов. По его мнению, это никак не должно повлиять на пользователей.

Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>