Генсек НАТО выступил за продолжение диалога с Россией

ЛОНДОН, 21 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянсу следует продолжать вести диалог с Россией в рамках Совета Россия-НАТО.

Такое мнение глава Североатлантического альянса высказал, выступая в четверг в Лондоне.

По его словам, с 2016 года в рамках Совета Россия-НАТО состоялось семь встреч, на которых обсуждался широкий круг вопросов. "Россия — наш сосед, и я искренне считаю, что мы должны вести диалог с Россией", — сказал Столтенберг.

Однако, по его мнению, этот диалог должен быть основан на "сплоченности НАТО" и на "предсказуемости" России. "Я считаю, что диалог — не наша слабость, а наша сила", — добавил он.