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Лукашенко заявил о нормализации отношений Минска и Брюсселя

11:4021.06.2018
(обновлено: 11:51 21.06.2018)
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© Sputnik / Мирослав РотарьПерейти в фотобанкПрезидент Республики Беларуссии Александр Лукашенко. Архивное фотоПрезидент Республики Беларуссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МИНСК, 21 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нормализации отношений Минска и Брюсселя и отметил, что сторонам надо "идти навстречу друг другу без давления обстоятельств", а не "смотреть друг на друга через забор, жить косо глядя один на другого".

Минск. Архивное фото
© Depositphotos / BestPhotoStudio
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"В том, что у нас продолжается нормализация отношений… они уже вышли на какой-то уровень стабильности… в этом ваша заслуга", — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

Белорусский лидер напомнил, что ЕС является ближайшим соседом Белоруссии. "С соседями, поскольку они (даны – ред.) от бога, надо дружить и выстраивать партнерские отношения. Выстраивая наши отношения с ЕС, мы не торопились, не обещали вам того, что мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы – присматривались к Евросоюзу. В силу происходящих трансформаций у вас и у нас мы приняли решение о том, что негоже нам смотреть друг на друга через забор, жить косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения", — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что Минск "не просился в Евросоюз". "Наверное, это абсурдно, нереально. Но мы хотели бы, чтобы у нас с Европейским союзом были такие отношения, которым бы, может быть, позавидовали даже члены Евросоюза. Если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти", — продолжил белорусский президент.

Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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Он добавил, что, выстраивая тесные отношения, "лучше опережать какие-то события, самим устанавливать тесные, добрые отношения". "Хуже, когда это происходит под давлением каких-то обстоятельств, событий. Нам надо целенаправленно, смело, открыто идти навстречу друг другу, без давления обстоятельств", — заявил Лукашенко.

Лукашенко поблагодарил ЕС за его участие в политическом и экономическом развитии Белоруссии, пояснив, что его роль значительна прежде всего потому, что Евросоюз наряду с Россией является одним из основных партнеров Минска.

Он также заявил, что официальный Минск готов к политическим трансформациям при условии развития взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества с Евросоюзом.

Девушка с флагом ЕС в Минске. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Мы сейчас готовим документы о нашем партнерстве с Европейским союзом… Это (экономическое сотрудничество – ред.) должно быть основой. Не просто разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни… Это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня… но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения. Если мы будем видеть в отношениях с ЕС это, мы можем смелее идти и на трансформацию, реформирование нашего политического устройства", — сказал Лукашенко.

По его словам, "в противном случае мы повторим судьбу Советского союза, когда мы не видели экономику, людей, не понимали, чем они живут, а начали ломать политическую систему – разорили страну".

Ранее в МИД Белоруссии отмечали, что стороны работают над "дорожной картой" сотрудничества на 2018-2020 годы в четырех областях: укрепление системы госуправления, экономическое развитие и рыночные возможности, транспортные коммуникации, энергетика, экология и климат, контакты между людьми. В начале июня еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан сообщал, что соглашение о приоритетах партнерства между Белоруссией и Евросоюзом проходит экспертное согласование, и проект будет готов через несколько недель.

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Чемпионат мира по футболу 2018
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
21 июня 18:00
-
Франция
-
Перу
21 июня 21:00
-
Аргентина
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