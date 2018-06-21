Премьер-министр Новой Зеландии родила дочь

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в четверг родила дочь.

О рождении ребенка Андерн написала в своем Instagram, опубликовав совместное фото со своим партнером Кларком Гейфордом и новорожденной. Ребенок родился в 16.45 по местному времени (07.45 мск).

Публикация от Jacinda Ardern (@jacindaardern) 20 Июн 2018 в 11:14 PDT

Как сообщает издание New Zealand Herald, одним из первых Андерн поздравил премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл. "Когда мы разговаривали сегодня утром, ты была более взволнована, чем после победы на выборах", — написал он в своем Twitter.

Также премьера поздравили представитель лейбористской партии и другие политики Новой Зеландии. Ожидается, что в ближайшее время канцелярия премьер-министра сообщит, когда она сможет покинуть больницу.

Ранее сообщалось, что заместитель Ардерн Уинстон Питерс стал исполняющим обязанности главы кабинета министров, он будет исполнять обязанности Ардерн в течение шести недель после рождения ребенка.

Выборы в Новой Зеландии прошли 23 сентября прошлого года, по их итогам ни одна из партий не получила абсолютного большинства. Возглавляющая Лейбористскую партию Ардерн смогла сформировать правящую коалицию, заручившись поддержкой лидера партии "Новая Зеландия прежде всего" Уинстона Питерса. В январе текущего года премьер объявила о том, что беременна.