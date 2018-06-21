В Мининформации Казахстана прокомментировали роль Назарбаева в выборах-2020

АСТАНА, 21 июн — РИА Новости. Казахстан только выиграет, если действующий президент Казахстана Нурсултан Назарбаев примет решение участвовать в выборах в 2020 году, считает министр информации и коммуникаций республики Даурен Абаев.

"Мое мнение, человека, который достаточно долгое время проработал непосредственно с президентом, и учитывая тот колоссальный опыт главы государства, который он имеет в политике, экономике, международных делах, и учитывая его международный авторитет… я уверен, что Казахстан только выиграет, если глава государства будет принимать участие (в выборах — ред.) в 2020 году", — сказал Абаев в четверг журналистам.

Он отметил, что "до 2020 года еще достаточно много времени". "Как правильно отметил Касым-Жомарт Кемелевич (Токаев — ред.), это решение будет принимать исключительно сам глава государства. К 2020 году мы должны, наверное, смотреть по той ситуации, которая будет складываться", — сказал Абаев.

Назарбаев летом отметит свое 78-летие. Он возглавляет Казахстан с момента образования республики, став президентом по итогам первых всенародных выборов 1 декабря 1991 года. На последних внеочередных выборах главы государства 26 апреля 2015 года Назарбаев в пятый раз одержал победу, набрав почти 98% голосов избирателей. Его полномочия истекают в апреле 2020 года. Согласно конституции, Назарбаев, как первый президент Казахстана, может избираться на эту должность неограниченное число раз.