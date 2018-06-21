Зариф назвал слова Помпео попыткой оправдать выход из соглашения по атому

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что госсекретарь США Майк Помпео в своих "необоснованных и оскорбительных" требованиях к Ирану пытался оправдать выход Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе.

"Его заявление отражает отчаянную реакцию администрации США на огромное противостояние международного сообщества настойчивым попыткам Белого дома "убить" СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и проистекает из изоляции Вашингтона", — написал Зариф в материале "Внешняя политика США в кризисе", опубликованном на сайте газеты Iran Daily.

По его словам, "Помпео в своем заявлении пытался оправдать выход США из СВПД и отвести международное мнение от незаконного поведения США и абсолютного нарушения резолюции Совета Безопасности ООН 22318".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

Госсекретарь США Майк Помпео 21 мая выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране. Помимо требований по ядерному нераспространению, США намерены добиваться от Ирана изменения всей политики в регионе, подтвердил Помпео. Пока же требования не выполнены, США будут продолжать сдерживать Иран, в том числе и военными методами, пообещал Помпео. По словам госсекретаря, США займутся поиском партнеров для реализации своей стратегии.