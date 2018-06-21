Зариф назвал слова Помпео попыткой оправдать выход из соглашения по атому

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что госсекретарь США Майк Помпео в своих "необоснованных и оскорбительных" требованиях к Ирану пытался оправдать выход Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе.
"Его заявление отражает отчаянную реакцию администрации США на огромное противостояние международного сообщества настойчивым попыткам Белого дома "убить" СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и проистекает из изоляции Вашингтона", — написал Зариф в материале "Внешняя политика США в кризисе", опубликованном на сайте газеты Iran Daily.
По его словам, "Помпео в своем заявлении пытался оправдать выход США из СВПД и отвести международное мнение от незаконного поведения США и абсолютного нарушения резолюции Совета Безопасности ООН 22318".
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.