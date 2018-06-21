Северокорейские СМИ второй день подробно освещают визит Ким Чен Ына в Китай

ТОКИО, 21 июн — РИА Новости. Центральная газета Трудовой партии Кореи северокорейская "Нодон синмун" в четверг посвятила 4 полосы освещению визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай, разместив 35 фотографий.

В среду северокорейские СМИ начали освещение двухдневного визита в Китай председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына с супругой. Во время двух предыдущих визитов информация появлялась только после возвращения лидера страны на родину.

Газета акцентирует внимание читателей, прежде всего, на дружественной атмосфере визита и всячески подчеркивает отношения взаимопонимания и сотрудничества, установившиеся между двумя странами.

"Стороны провели серьезный обмен мнениями по современной ситуации и насущным международным проблемам", — сообщает газета. – "Обсуждались вопросы еще большего укрепления тактического и стратегического сотрудничества между двумя странами".

В то же время Центральное телеграфное агентство Кореи большое внимание уделило и ознакомительной части визита северокорейского лидера. Агентство сообщает, что Ким Чен Ын до своего отъезда на родину посетил ведущее сельскохозяйственное предприятие Китая, а также научно-технический институт инноваций при Академии сельского хозяйства Китая и центр управления транспортом.

Ким Чен Ын начал во вторник двухдневный визит в Китай. Это уже третья поездка в соседнюю страну за последние три месяца. Целью визита стала встреча с председателем КНР Си Цзиньпином и обмен мнениями по итогам состоявшегося 12 июня исторического саммита КНДР-США, а также по перспективам денуклеаризации Корейского полуострова.

Первая поездка Ким Чен Ына в Китай прошла 25-28 марта и стала для него первым зарубежным визитом после прихода к власти в 2011 году. Второй визит Ким Чен Ына в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая в городе Даляне.