После столкновений у Рады завели два уголовных дела

Столкновения митингующих с полицией у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

Столкновения митингующих с полицией у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

КИЕВ, 20 июн – РИА Новости. Полиция возбудила два уголовных дела по факту столкновений у здания Верховной рады Украины, сообщила в среду пресс-служба полиции Киева.

Во вторник шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур провели митинги у здания Рады. Они попытались прорваться в здание парламента, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. По данным полиции, в результате столкновений пострадали 8 полицейских и 3 гражданских лиц.

По данным ведомства, задержан житель Днепропетровской области, который во время стычек применил газовый баллончик в отношении работников полиции. "Следователи по данному факту начали уголовное дело по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", которая наказывается лишением свободы на срок до пяти лет", — говорится в сообщении.

Также задержан уроженец Кировоградской области, который оказывал сопротивление правоохранителям. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа", санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.