Эрдоган заявил о гибели лидеров РПК в ходе воздушной операции

АНКАРА, 20 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о воздушной операции в районе гор Кандиль в Северном Ираке и гибели в ходе нее лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции как террористическая организация.

"Сначала мы нанесли удар с воздуха по десяти важным точкам в Кандиле. А в ходе второй операции покончили с командой лидеров террористов, которые в это время проводили совещание в Кандиле", — сказал Эрдоган, выступая перед сторонниками в городе Шанлыурфа на юго-востоке Турции. Трансляцию вел телеканал NTV.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы курдских отрядов, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.