АНКАРА, 20 июн — РИА Новости. Турецкое общество ощущает большую усталость от власти правящей партии, возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдогана, которая не в состоянии решить курдский вопрос, заявил РИА Новости кандидат в президенты Турции от прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттин Демирташ.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут внесены фамилии действующего президента Эрдогана (от Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Демирташа (от Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими в стране пройдут и парламентские выборы.

В ноябре 2016 года турецкие власти арестовали 10 депутатов парламента от ПДН, в том числе Демирташа и другого тогдашнего сопредседателя партии Фиген Юксекдаг. Их обвиняют в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Сами депутаты отвергают эти обвинения. В настоящее время Демирташ находится в заключении в провинции Эдирне на северо-западе страны,

"В обществе чувствуется большая усталость от власти правящей партии. Она из-за открыто и тайно созданных альянсов не может на данном этапе проявить волю для успешного решения курдского вопроса. Поэтому пока власть не изменится, я не верю, что этот процесс можно успешно начать. Наша цель — придя к власти, решить все вопросы, в том числе и курдский, демократическим путём", — сказал РИА Новости по телефону Демирташ.

По словам политика, тюремное заключение сильно мешает проведению его избирательной кампании. "Ничто не заменит личное общение с избирателями. Но работа товарищей по партии и ее сторонников, которая проводится на воле, очень ценна. После тяжелого предвыборного процесса нас ждет еще более тяжелый день выборов. Мы будем делать все, чтобы воля избирателей была точно отражена в результатах. Так же ответственно должны подходить к этому и другие партии, общественные организации, адвокатские бюро", — отметил он.