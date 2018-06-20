Выходцы из Турции в Брюсселе поддержат Эрдогана, но ждут второго тура

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Проживающие в Бельгии выходцы из Турции завершили досрочное голосование на внеочередных выборах: в этот раз для них были организованы два больших участка — в Брюсселе и Антверпене. В бельгийской столице большинство опрошенных корреспондентом РИА Новости избирателей высказывались в поддержку правящей партии, но многие считают вероятным второй тур.

На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

Масштабная организация



Турецкие избиратели, зарегистрированные за рубежом, могли проголосовать в 60 странах и 123 представительствах. Как сообщила РИА Новости сотрудница избирательного участка в Брюсселе, организованного в огромном помещении выставочного центра "Экспо" неподалеку от района Схарбек, где проживает турецкая община, всего в списках по Бельгии зарегистрированы порядка 130 тысяч турецких граждан.

"Никаких проблем с организацией у нас не было, организацией занимается генеральное консульство. Как видите, это просторное помещение, рассчитанное на то, чтобы в течение десяти минут могли проголосовать порядка 100 человек", — рассказала она, показав участок и процесс голосования.

© РИА Новости / Олег Зегонов Урна для бюллетеней на избирательном участоке для голосования на выборах президента Турции в Брюсселе. 20 июня 2018 © РИА Новости / Олег Зегонов Урна для бюллетеней на избирательном участоке для голосования на выборах президента Турции в Брюсселе. 20 июня 2018

Благодаря такой масштабной организации очередей ни на входе, ни перед кабинками не наблюдается. "По явке данных у меня пока нет, но в первые дни, особенно в выходные, явка была большой, в будний день она поменьше, но несколько тысяч, уже 5 или 6, за полдня уже прошли", — добавила она.

Выборы проходили на втором этаже выставочного центра при усиленных мерах безопасности. Перед входом дежурил полицейский фургон, при входе на территорию сотрудники частного охранного предприятия проводили личный досмотр, внутри помещения охранники и сотрудники избиркома следили за тем, чтобы за огороженный периметр участка не заходили лица, не имеющие отношения к голосованию.

"В центре по кругу расставлены стулья, они для наблюдателей от каждой внесенной в списке партии. Сегодня у нас присутствуют больше десяти наблюдателей. Урны для голосования будут отправлены в Турцию и вскрыты уже там 24 июня", — уточнила она процедуру. Всего на участке организовано 16 кабинок для голосования, напротив каждой размещены по три сотрудника избиркома, на столе у которых стоит опечатанная прозрачная урна.

© РИА Новости / Олег Зегонов Избирательный участок для голосования на выборах президента Турции в Брюсселе. 20 июня 2018 © РИА Новости / Олег Зегонов Избирательный участок для голосования на выборах президента Турции в Брюсселе. 20 июня 2018

Ожидания от выборов



Общаться на выходе с участка хотят не все, многие проходят мимо, ссылаясь на незнание французского и английского языков. Молодой человек в костюме с бейджиком поясняет, что доля проживающих в Бельгии граждан Турции не столь значительна по сравнению с общим числом избирателей, и уже собрался поделиться своими ожиданиями от выборов, но, завидев коллег, осекся и отошел в сторону.

Пожилая женщина останавливается и на вопрос, чего она ожидает от выборов, немного подумав, отвечает: "У меня ожидание второго тура". Сама она больше поддерживает Партию справедливости и развития действующего президента Эрдогана, но считает, что у него и оппозиционного кандидата Мухаррема Индже шансы "примерно равные".

© РИА Новости / Олег Зегонов Урна для бюллетеней на избирательном участоке для голосования на выборах президента Турции в Брюсселе. 20 июня 2018 © РИА Новости / Олег Зегонов Урна для бюллетеней на избирательном участоке для голосования на выборах президента Турции в Брюсселе. 20 июня 2018

Молодой человек с рюкзаком за плечами готов общаться на английском языке, но имени своего, как и многие, предпочитает не называть. "Я ожидаю улучшения дипломатических отношений Турции с другими странами, увеличения инвестиций, а также лучшего распределения социальных благ", — сказал он, так и не уточнив, за кого проголосовал.

Мужчина лет 40 снова высказывает предположение, что второй тур возможен. "Очень близко идут главные кандидаты. Но тут, в Брюсселе, тут за Эрдогана большинство, 95%", — уверенно заявляет он. "Потому что он защищает людей", — поясняет избиратель свою точку зрения. По его словам, многие их тех, кто долго время живет в Европе, а потом посещает родину, видят очевидные улучшения в Турции.

А вот двое других пожилых мужчин при выходе с участка своей позиции не скрывают. "Мы не за Эрдогана, нет, потому что нет демократии", — говорит один из них, удивляясь, что многие из пришедших голосовать в Брюсселе высказывались в поддержку действующей партии. По словам собеседников, они рассчитывают на второй тур.

Еще один избиратель пожаловался, что проголосовать не смог, потому что его не оказалось в списках: "Это моя ошибка, что не зарегистрировался, как следовало". "У меня лично вызывает сожаление, что так много разделения между людьми на этих выборах, такие разные позиции, столько партий. Я считаю, что Эрдоган должен продолжить свой проект, надо дождаться результата", — сказал он, что ожидает стабильности.

Молодая, модно одетая пара уверенно заявляет: "Поддерживаем Эрдогана". "Кто еще сможет держать это все в своих руках, я не знаю, других не вижу, а сейчас Турция — держава, поэтому за него", — говорит молодой человек в черной кожаной куртке и со стильной прической.

"Я Эрдоганом довольна", — заявляет женщина лет 35 в сопровождении ребенка-подростка. "Ожидаю, что после выборов он найдет решение по мигрантам, потому что Европа с этим ничего не делает", — делится она своими ожиданиями. "За последние годы сделано очень много хорошего, никакой он не диктатор, что про него говорят. Я вижу много улучшений, и все живут, как считают нужным", — говорит она.

Молодая девушка с элегантным платком вокруг шеи говорит, что торопится, но на ходу бросает: "Хотела бы изменений". На вопрос ожидает ли она второго тура, отвечает утвердительно.