Выходцы из Турции в Брюсселе поддержат Эрдогана, но ждут второго тура

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Проживающие в Бельгии выходцы из Турции завершили досрочное голосование на внеочередных выборах: в этот раз для них были организованы два больших участка — в Брюсселе и Антверпене. В бельгийской столице большинство опрошенных корреспондентом РИА Новости избирателей высказывались в поддержку правящей партии, но многие считают вероятным второй тур.
На досрочных выборах президента Турции 24 июня в избирательные бюллетени будут включены имена действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.
Масштабная организация
"Никаких проблем с организацией у нас не было, организацией занимается генеральное консульство. Как видите, это просторное помещение, рассчитанное на то, чтобы в течение десяти минут могли проголосовать порядка 100 человек", — рассказала она, показав участок и процесс голосования.
Благодаря такой масштабной организации очередей ни на входе, ни перед кабинками не наблюдается. "По явке данных у меня пока нет, но в первые дни, особенно в выходные, явка была большой, в будний день она поменьше, но несколько тысяч, уже 5 или 6, за полдня уже прошли", — добавила она.
"В центре по кругу расставлены стулья, они для наблюдателей от каждой внесенной в списке партии. Сегодня у нас присутствуют больше десяти наблюдателей. Урны для голосования будут отправлены в Турцию и вскрыты уже там 24 июня", — уточнила она процедуру. Всего на участке организовано 16 кабинок для голосования, напротив каждой размещены по три сотрудника избиркома, на столе у которых стоит опечатанная прозрачная урна.
Ожидания от выборов
Пожилая женщина останавливается и на вопрос, чего она ожидает от выборов, немного подумав, отвечает: "У меня ожидание второго тура". Сама она больше поддерживает Партию справедливости и развития действующего президента Эрдогана, но считает, что у него и оппозиционного кандидата Мухаррема Индже шансы "примерно равные".
Молодой человек с рюкзаком за плечами готов общаться на английском языке, но имени своего, как и многие, предпочитает не называть. "Я ожидаю улучшения дипломатических отношений Турции с другими странами, увеличения инвестиций, а также лучшего распределения социальных благ", — сказал он, так и не уточнив, за кого проголосовал.
Мужчина лет 40 снова высказывает предположение, что второй тур возможен. "Очень близко идут главные кандидаты. Но тут, в Брюсселе, тут за Эрдогана большинство, 95%", — уверенно заявляет он. "Потому что он защищает людей", — поясняет избиратель свою точку зрения. По его словам, многие их тех, кто долго время живет в Европе, а потом посещает родину, видят очевидные улучшения в Турции.
Еще один избиратель пожаловался, что проголосовать не смог, потому что его не оказалось в списках: "Это моя ошибка, что не зарегистрировался, как следовало". "У меня лично вызывает сожаление, что так много разделения между людьми на этих выборах, такие разные позиции, столько партий. Я считаю, что Эрдоган должен продолжить свой проект, надо дождаться результата", — сказал он, что ожидает стабильности.
Молодая, модно одетая пара уверенно заявляет: "Поддерживаем Эрдогана". "Кто еще сможет держать это все в своих руках, я не знаю, других не вижу, а сейчас Турция — держава, поэтому за него", — говорит молодой человек в черной кожаной куртке и со стильной прической.
"Я Эрдоганом довольна", — заявляет женщина лет 35 в сопровождении ребенка-подростка. "Ожидаю, что после выборов он найдет решение по мигрантам, потому что Европа с этим ничего не делает", — делится она своими ожиданиями. "За последние годы сделано очень много хорошего, никакой он не диктатор, что про него говорят. Я вижу много улучшений, и все живут, как считают нужным", — говорит она.
Молодая девушка с элегантным платком вокруг шеи говорит, что торопится, но на ходу бросает: "Хотела бы изменений". На вопрос ожидает ли она второго тура, отвечает утвердительно.