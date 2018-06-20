Выход США из СПЧ ООН может привести к хаосу, считает Матвиенко

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предостерегает об опасности выхода из общепризнанных международных институтов, это может привести к хаосу.

Ранее США заявили о выходе из Совета ООН по правам человека.

"Эта тенденция очень опасна, ведет к разрушению международных институтов, может привести к хаосу. Ничего хорошего тут нет", — сказала спикер журналистам в среду.

Она напомнила, что ранее Соединенные Штаты уже вышли из ЮНЕСКО.

"Хочется сказать США: у нас другого глобуса для вас нет, это наша общая планета", — отметила Матвиенко.

По ее мнению, недопустимо заниматься диктатом в такой структуре, как ООН, пытаясь сохранить гегемонию в международном политическом пространстве.