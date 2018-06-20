САМАРА, 20 июн — РИА Новости. В Москве обратили внимание на планы создания военно-космических сил США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
Накануне Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в этой области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.
"Космические" планы США
О планах создать ВКС Трамп впервые объявил в марте. Он сказал, что долго обдумывал это решение и пришел к выводу, что "идея отличная". Тогда же президент подчеркнул, что новая национальная оборонная стратегия не отрицает возможности ведения боевых действий в космическом пространстве.
Согласно данным Space News, бюджет американских ВВС на космические программы в этом году составляет 7,75 миллиарда долларов, что на 20 процентов больше, чем в 2017-м. В следующем году эту статью бюджета планируется увеличить до 8,5 миллиарда долларов.