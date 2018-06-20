САМАРА, 20 июн — РИА Новости. В Москве обратили внимание на планы создания военно-космических сил США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

"Данный шаг является еще одним подтверждением того, что Вашингтон вынашивает планы вывода оружия в космическое пространство с прицелом на возможное ведение там боевых действий", — добавила она.

Накануне Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в этой области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

"Космические" планы США

О планах создать ВКС Трамп впервые объявил в марте. Он сказал, что долго обдумывал это решение и пришел к выводу, что "идея отличная". Тогда же президент подчеркнул, что новая национальная оборонная стратегия не отрицает возможности ведения боевых действий в космическом пространстве.

В конце февраля начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн заявил, что война в космосе — дело нескольких лет. По его мнению, Вашингтону необходимо добиться превосходства в этой области.

Согласно данным Space News, бюджет американских ВВС на космические программы в этом году составляет 7,75 миллиарда долларов, что на 20 процентов больше, чем в 2017-м. В следующем году эту статью бюджета планируется увеличить до 8,5 миллиарда долларов.