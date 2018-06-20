Россия призвала ООН взять дело Вышинского под особый контроль

12:5620.06.2018
(обновлено: 13:24 20.06.2018)
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ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Москва призвала Управление Верховного комиссара ООН по правам человека взять под особый контроль дело Кирилла Вышинского, заявил советник Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Евгений Устинов.
"Ожидаем от спецдокладчиков своевременной и беспристрастной реакции на случаи нарушения свободы слова и прессы", — подчеркнул он.
Дело российского журналиста дипломат назвал сфабрикованным. В МИД также призвали обратить особое внимание на расследование убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета.
Арест Кирилла Вышинского
Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
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Убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета
В 2016 году в Киеве застрелили известного украинского журналиста Олеся Бузину, который публиковался в разных изданиях, в том числе на ria.ru. Инцидент расследуют по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.
Через год в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Он перехал на Украину в 2011 году, сотрудничал с "Украинской правдой", а с сентября 2015 года вел авторскую программу на "Радио Вести".
Украинские следователи пока не приблизились к раскрытию этих преступлений.
Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве в результате взрыва самодельного взрывного устройства мощностью 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте, который, возможно, сработал дистанционно, сообщил в среду советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
Заминированный автомобиль, в котором находился Шеремет, взорвался на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.
В 1990-х годах Павел Шеремет был одним из самых известных российских журналистов. Он долгие годы работал на ОРТ (потом — Первый канал), став ведущим еженедельной аналитической программы "Время". С телевидения Шеремет ушел в 2008 году, после чего устроился на работу в журнал "Огонек", в котором был редактором отдела политики и общества. На Украину журналист переехал пять лет назад. С 2012 года он сотрудничал с "Украинской правдой", а с сентября 2015-го вел авторскую программу на "Радио Вести".
Украинские политики и коллеги Шеремета уверены, что причиной убийства стала профессиональная деятельность журналиста.
Шеремет погиб в автомобиле, который принадлежал руководителю интернет-издания "Украинская правда" Елене Притуле. По словам таксиста, который стал очевидцем случившегося, взрыв был очень сильным.
Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Умышленное убийство".