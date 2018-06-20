Россия призвала ООН взять дело Вышинского под особый контроль

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото

ЖЕНЕВА, 19 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Москва призвала Управление Верховного комиссара ООН по правам человека взять под особый контроль дело Кирилла Вышинского, заявил советник Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Евгений Устинов.

"Ожидаем от спецдокладчиков своевременной и беспристрастной реакции на случаи нарушения свободы слова и прессы", — подчеркнул он.

Дело российского журналиста дипломат назвал сфабрикованным. В МИД также призвали обратить особое внимание на расследование убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Арест Кирилла Вышинского

© РИА Новости / Стрингер Перейти в фотобанк Вышинского переведут в киевское СИЗО Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога. Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве. Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета



В 2016 году в Киеве застрелили известного украинского журналиста Олеся Бузину, который публиковался в разных изданиях, в том числе на ria.ru. Инцидент расследуют по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста.

Через год в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. Он перехал на Украину в 2011 году, сотрудничал с "Украинской правдой", а с сентября 2015 года вел авторскую программу на "Радио Вести".

Украинские следователи пока не приблизились к раскрытию этих преступлений.