Москва потребовала от Киева пересмотреть политику в области СМИ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва потребовала от Киева пересмотреть госполитику в области формирования теле- и радиоконтента, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России после доклада наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.

"Крайнее беспокойство вызывает пробуксовка расследования противоправной деятельности сайта "Миротворец", а также появление новых схожих по направленности ресурсов, таких как "Паразит-центр", — добавили во внешнеполитическим ведомстве.

Также в МИД призвали отменить непропорционально жесткие ограничения на ввоз в страну печатной продукции.

Россия разделяет озабоченность международных наблюдателей "в связи с усилением наступления украинских властей на гражданские и политические свободы в стране, включая ущемление свободы слова, мнения, СМИ, а также физические нападения на журналистов", отмечено в комментарии.

СМИ на Украине

По информации Национального союза журналистов Украины, только за январь — март 2018 года нападению подвергся 21 работник СМИ, зафиксирован 71 случай нарушения свободы слова.

В докладе наблюдателей ООН отражены факты высылки российских журналистов Первого канала и "России", а также арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по сфабрикованному обвинению в госизмене, отметили в МИД.

Арест Кирилла Вышинского

Кирилла Вышинского задержали 15 мая возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить журналиста на 60 дней под стражу без определения залога.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.