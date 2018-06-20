Москва потребовала от Киева пересмотреть политику в области СМИ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва потребовала от Киева пересмотреть госполитику в области формирования теле- и радиоконтента, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России после доклада наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине.
"Крайнее беспокойство вызывает пробуксовка расследования противоправной деятельности сайта "Миротворец", а также появление новых схожих по направленности ресурсов, таких как "Паразит-центр", — добавили во внешнеполитическим ведомстве.
Также в МИД призвали отменить непропорционально жесткие ограничения на ввоз в страну печатной продукции.
Россия разделяет озабоченность международных наблюдателей "в связи с усилением наступления украинских властей на гражданские и политические свободы в стране, включая ущемление свободы слова, мнения, СМИ, а также физические нападения на журналистов", отмечено в комментарии.
СМИ на Украине
В докладе наблюдателей ООН отражены факты высылки российских журналистов Первого канала и "России", а также арест главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского по сфабрикованному обвинению в госизмене, отметили в МИД.
Арест Кирилла Вышинского
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Также акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.