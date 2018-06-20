РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Нетаньяху благодарен США за выход из Совета ООН по правам человека‍

12:0620.06.2018
(обновлено: 13:02 20.06.2018)
0365213
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini Постпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фотоПостпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США вышли из Совета ООН по правам человека. Израиль выразил благодарность США за "отважное решение" покинуть Совет ООН по правам человека, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Постпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
Выход США из СПЧ ООН показал их неспособность к дипломатии, считает эксперт
"Решение США выйти из этой необъективной организации — это ясный сигнал, что "хватит значит хватит", — написал Нетаньяху в своем Twitter.

Израиль и его политика в отношении палестинцев регулярно становится объектом для критики со стороны СПЧ.

По словам постпреда при ООН Никки Хейли, организация "превращает права человека в насмешку".

Среди причин принятого решение американский представитель при ООН Никки Хейли назвала "хроническую предубежденность" совета против Израиля. Она добавила, что США не отступают от приверженности соблюдению прав человека.

"Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться", — сказала она.

Председатель СПЧ Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Федотов назвал выход США из СПЧ ООН ошибкой
В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что СПЧ ООН не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию "лицемерной".

По его мнению, Совет "ложно обвиняет страны в нарушениях, которые те не совершали, и при этом замалчивает нарушения других стран".

Председатель СПЧ ООН Воислав Шуц в ответ заявил, что мир должен сохранять целостность этой организации в то время как многосторонние форматы и соблюдение прав человека ежедневно подвергаются угрозе.

Не по пути
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не по пути

Сигнал другим странам

После решения США Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы.

Членство России в организации истекло 31 декабря 2016 года. На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в том же году страна не была переизбрана в Совет.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Ben Stansall
Британия и Евросоюз сожалеют о решении США выйти из СПЧ ООН
В постпредстве России при ООН назвали циничными аргументацию Вашингтоном своего решения. Дипломаты отметили, что Совет является "ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека".

В комментарии подчеркивается, что в работе СПЧ имеются недостатки, "однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность".

Российские политики также резко осудили решение США. Так, сенатор Константин Косачев заявил, что это демонстрирует не силу страны, а ее слабость.

"Сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать её правоту в любых условиях, даже в меньшинстве", — отметил Косачев.

По его мнению, США вместо отстаивания своих позиций занимается созданием организаций, "которые вскакивают в аплодисментах при виде американского флага".

Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Президент СПЧ ООН подчеркнул важность сохранения Совета
Коллега Косачева Владимир Джабаров заявил, что действия США не могут поставить под вопрос существование СПЧ. По его словам, такая позиция Вашингтона вызывает "только сожаление".

В свою очередь, депутат Леонид Слуцкий предположил, что выход Вашингтона из СПЧ ООН может привести к трансформации организации.

"И это сигнал другим странам, которые берут пример в международной повестке дня с США, также ослабить свое сотрудничество с одним из важнейших правочеловеческих институтов сегодня на планете", — отметил политик.

Акценты сместились

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что США хотят диктовать свою волю

"Но постепенно акценты стали смещаться", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, внутренняя и внешняя политики США отличаются от тех деклараций, которые они провозглашают, что вызывает критику со стороны СПЧ.

"Оно (решение выйти из организации. — Прим. ред.) продиктовано, как мне кажется, тем, что США не хотят быть равной фигурой в теме защиты прав человека", — заключил Оленченко.

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
20 июня 15:00
-
Португалия
-
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Чемпионат мира по футболу 2018
20 июня 15:00
-
Португалия
-
Марокко
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
20 июня 21:00
-
Иран
-
Испания
21 июня 15:00
-
Дания
-
Австралия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена