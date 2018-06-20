Нетаньяху благодарен США за выход из Совета ООН по правам человека‍

Постпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото

Постпред США при ООН Никки Хейли на экране во время заседания Совета по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. США вышли из Совета ООН по правам человека. Израиль выразил благодарность США за "отважное решение" покинуть Совет ООН по правам человека, заявила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Решение США выйти из этой необъективной организации — это ясный сигнал, что "хватит значит хватит", — написал Нетаньяху в своем Twitter

Израиль и его политика в отношении палестинцев регулярно становится объектом для критики со стороны СПЧ.

По словам постпреда при ООН Никки Хейли, организация "превращает права человека в насмешку".

Среди причин принятого решение американский представитель при ООН Никки Хейли назвала "хроническую предубежденность" совета против Израиля. Она добавила, что США не отступают от приверженности соблюдению прав человека.

"Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться", — сказала она.

В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что СПЧ ООН не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию "лицемерной".

По его мнению, Совет "ложно обвиняет страны в нарушениях, которые те не совершали, и при этом замалчивает нарушения других стран".

Председатель СПЧ ООН Воислав Шуц в ответ заявил, что мир должен сохранять целостность этой организации в то время как многосторонние форматы и соблюдение прав человека ежедневно подвергаются угрозе.

Сигнал другим странам

После решения США Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы.

Членство России в организации истекло 31 декабря 2016 года. На голосовании в Генеральной Ассамблее ООН в том же году страна не была переизбрана в Совет.

В постпредстве России при ООН назвали циничными аргументацию Вашингтоном своего решения. Дипломаты отметили, что Совет является "ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека".

В комментарии подчеркивается, что в работе СПЧ имеются недостатки, "однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность".

Российские политики также резко осудили решение США. Так, сенатор Константин Косачев заявил, что это демонстрирует не силу страны, а ее слабость.

"Сильные, будучи уверены в своей позиции, продолжают доказывать её правоту в любых условиях, даже в меньшинстве", — отметил Косачев.

По его мнению, США вместо отстаивания своих позиций занимается созданием организаций, "которые вскакивают в аплодисментах при виде американского флага".

Коллега Косачева Владимир Джабаров заявил , что действия США не могут поставить под вопрос существование СПЧ. По его словам, такая позиция Вашингтона вызывает "только сожаление".

В свою очередь, депутат Леонид Слуцкий предположил, что выход Вашингтона из СПЧ ООН может привести к трансформации организации.

"И это сигнал другим странам, которые берут пример в международной повестке дня с США, также ослабить свое сотрудничество с одним из важнейших правочеловеческих институтов сегодня на планете", — отметил политик.

Акценты сместились

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что США хотят диктовать свою волю

"Но постепенно акценты стали смещаться", — заявил политолог в эфире радио Sputnik.

По его словам, внутренняя и внешняя политики США отличаются от тех деклараций, которые они провозглашают, что вызывает критику со стороны СПЧ.

"Оно (решение выйти из организации. — Прим. ред.) продиктовано, как мне кажется, тем, что США не хотят быть равной фигурой в теме защиты прав человека", — заключил Оленченко.