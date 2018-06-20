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Мнение: США недовольны, что Совет по правам человека отобрал их "вотчину"

08:2720.06.2018
(обновлено: 09:07 20.06.2018)
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© AP Photo / Fabrice CoffriniЗал заседаний Совета по правам человека ООН в ЖеневеЗал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве
© AP Photo / Fabrice Coffrini
США сообщили, что выйдут из Совета ООН по правам человека. Свое объяснение логики действий Вашингтона в эфире радио Sputnik представил эксперт Владимир Оленченко.

Соединенные Штаты во вторник заявили о своем выходе из состава Совета ООН по правам человека, спровоцировав этим решением критику в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций.

На пресс-конференции постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что ее страна пошла на этот шаг, потому что приверженность Вашингтона соблюдению прав человека не позволяет быть "частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку".  

В свою очередь, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Совет не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию "лицемерной". Госсекретарь повторил слова президента Дональда Трампа о том, что СПЧ ООН – это "огромный источник позора для ООН", так как в его составе находятся государства, являющиеся главными нарушителями прав человека. "В него входят авторитарные правительства, такие как Китай, Куба и Венесуэла", – подчеркнул госсекретарь.

В постпредстве России при ООН аргументацию Вашингтона назвали циничной. Российские дипломаты отметили, что Совет – это "ключевая международная площадка для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека". "Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают", – говорится в комментарии российской миссии.

Действия США многие в ООН не поддержали. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы Соединенные Штаты остались членом Совета ООН по правам человека, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн также разочарован решением США покинуть Совет. Великобритания и Европейский союз также заявили, что сожалеют о решении США.

Приветствовали решение США в Израиле. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху отметили, что благодарны США за "отважное решение", принятое "против лицемерия и лжи так называемого Совета ООН по правам человека".

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik объяснил решение США.

"Здесь явно просматривается желание Соединенных Штатов диктовать свою волю. Так называемая правозащитная тематика долгое время считалась "вотчиной" США, и они, если так можно выразиться, задавали тональность и содержание этой тематики. Но постепенно акценты стали смещаться. Оказалось, что и внутренняя политика США, и их внешнеполитические действия очень отличаются от тех деклараций, которые они провозглашают. Сейчас, когда этот орган ООН занимает объективную позицию и его рекомендации и критика относятся и к США, Вашингтон выражает недовольство, считает, что он не может быть объектом критики, не может рассматриваться как объект рекомендаций. Не найдя свое место в рамах ООН, США принимают такое радикальное решение – выйти из СПЧ. Оно продиктовано, как мне кажется, тем, что США не хотят быть равной фигурой в теме защиты прав человека", – сказал Владимир Оленченко.

Членство США в СПЧ ООН истекает 31 декабря 2019 года. Представители администрации Трампа не раз критиковали организацию за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членом Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.

Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран-членов. Государства избираются от региональных групп на три года с возможностью переизбрания на второй срок максимум. В организацию входят 13 африканских государств, 13 азиатско-тихоокеанских, восемь латиноамериканских, шесть восточноевропейских, семь западноевропейских, а также ряд других государств. Выборы проходят в Генассамблее ООН.

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