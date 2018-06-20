В Таиланде завершили следствие по делу Рыбки и Лесли

АНГКОК, 20 июн — РИА Новости. Полиция Паттайи завершила следствие по делу Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще шести граждан России и Белоруссии, арестованных зимой во время нелегального "секс-тренинга". Об этом РИА Новости сообщил адвокат Саттхапхон Сийоха.
Материалы передали в прокуратуру для составления обвинительного заключения. Оно должно быть готово в течение двух недель.
Он также напомнил, что прокуратура имеет право либо составить обвинительное заключение и передать его в суд, либо вернуть дело на доследование в полицию, либо, если сочтет доказательства вины обвиняемых недостаточными, закрыть его.
Давать прогноз по дальнейшему развитию событий он отказался.
Дело Лесли и Рыбки
Лесли, Рыбку и остальных подследственных задержали в одной из гостиниц Паттайи в конце февраля. Они проводили "секс-тренинг", в котором участвовали более 40 человек — в основном граждане России и Белоруссии.
Это второе обвинение в их адрес. По первому — в нелегальной трудовой и предпринимательской деятельности на территории Таиланда — суд оправдал всю группу в апреле этого года.
Все восемь подследственных содержатся в блоке предварительного заключения городской тюрьмы Паттайи.