В Таиланде завершили следствие по делу Рыбки и Лесли

АНГКОК, 20 июн — РИА Новости. Полиция Паттайи завершила следствие по делу Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще шести граждан России и Белоруссии, арестованных зимой во время нелегального "секс-тренинга". Об этом РИА Новости сообщил адвокат Саттхапхон Сийоха.

Материалы передали в прокуратуру для составления обвинительного заключения. Оно должно быть готово в течение двух недель.

"Хотя у меня есть в этом сомнения: в деле огромный объем материала, прежде всего протоколов допросов свидетелей, так что вполне вероятно, что прокуратура может запросить у суда дополнительное время", — добавил юрист.

Он также напомнил, что прокуратура имеет право либо составить обвинительное заключение и передать его в суд, либо вернуть дело на доследование в полицию, либо, если сочтет доказательства вины обвиняемых недостаточными, закрыть его.

Давать прогноз по дальнейшему развитию событий он отказался.

Дело Лесли и Рыбки

Лесли, Рыбку и остальных подследственных задержали в одной из гостиниц Паттайи в конце февраля. Они проводили "секс-тренинг", в котором участвовали более 40 человек — в основном граждане России и Белоруссии.

Все задержанные обвиняются по четырем статьям УК Таиланда, связанным с организацией оказания услуг сексуального характера в составе преступной группы. Им грозят длительные сроки заключения: до десяти лет тюрьмы для лиц, признанных организаторами сексуального обслуживания, и до 20 лет — для лиц, признанных организаторами преступного сообщества.

Это второе обвинение в их адрес. По первому — в нелегальной трудовой и предпринимательской деятельности на территории Таиланда — суд оправдал всю группу в апреле этого года.

Все восемь подследственных содержатся в блоке предварительного заключения городской тюрьмы Паттайи.