Тайский суд оправдал Лесли и Рыбку по делу о нелегальной работе

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Паттайе. Архивное фото

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов в иммиграционном центре в Паттайе. Архивное фото

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 17 апр — РИА Новости. Суд таиландского курортного города Паттайя оправдал Александра Кириллова (Алекс Лесли), Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) и еще шесть россиян и белорусов по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Саттхапхон Сийотха.

Лесли, Рыбку и остальных членов группы арестовали в феврале во время проведения нелегального "секс-тренинга".

"Они по-прежнему подлежат депортации в страны гражданства, однако покинуть Таиланд пока не смогут, так как в их отношении идет следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы", — рассказал Сийотха.

"Подробности я смогу сообщить чуть позже", — добавил адвокат, на несколько минут вышедший из блока временного содержания суда, где прошло закрытое слушание по делу.

Адвокат добавил, что по второму делу Лесли, Рыбке и остальным его подзащитным грозят длительные сроки наказания.

Судебное заседание по делу о групповом сутенерстве пройдет 24 апреля, на нем рассмотрят только продление меры пресечения.

У следствия есть 84 дня с момента ареста на подготовку обвинительного заключения. Если оно будет готово раньше или подследственные признают себя виновными, заседание может состояться до истечения этого срока. Если же прокуратура сочтет доказательства недостаточными, разбирательство вернут в полицию или прекратят.