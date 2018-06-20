Президент Литвы предупредила об опасности "вторжения" со стороны России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила готовность защищаться в случае военного "вторжения" России.

"Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой", — заявила президент в интервью немецкому журналу Spiegel.

Политик также отметила военное превосходство России, подчеркнув, что литовцы готовы защищать свою страну от любого противника.

Кроме того, Грибаускайте считает, что западные государства недооценивают Москву и относятся к ней излишне мягко.

Антироссийская позиция Грибаускайте

Даля Грибаускайте занимает пост президента Литвы с 2009 года. В 2014-м она была переизбрана на эту должность.

Литовский лидер известна своей антироссийской позицией. В частности, Грибаускайте не раз обвиняла Москву в подготовке "агрессии" против балтийских республик и стран Запада. В Москве неоднократно подчеркивали, что не имеют каких-либо наступательных планов, а вооружения у границ страны размещены исключительно в оборонительных целях.

Пытаются заработать на русофобии

Грибаускайте также выступает против строительства газопровода "Северный поток — 2", заявляя, что он якобы противоречит целям ЕС и повысит зависимость Европы от российского газа.

Как считает политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, многие забыли бы о существовании таких стран как Литва, Латвия, Эстония, если бы не подобные заявления.

"Они ничего не привнесли в ЕС, а являются только потребителями. И сейчас, когда на кону стоят бюджеты, с большой долей вероятности будет пересмотрена программа финансирования стран Восточной Европы", — отметил он в эфире радио Sputnik https://ria.ru/radio_brief/20180620/1523040502.html

По мнению эксперта, финансирование прибалтийских стран могут урезать, "отсюда эта активизация русофобии не только в Прибалтике, но и в Польше".

"Они боятся, что не смогут рассчитывать на дотации ЕС и им придется учиться зарабатывать самостоятельно", — добавил Шатров.

При этом, по словам политолога, зарабатывать им, кроме русофобии, фактически нечем.

"Поэтому прибалтийские государства с удовольствием предоставляют свои территории для размещения войск НАТО, поэтому постоянно звучат заявления о "российской угрозе", — подчеркнул эксперт.

Он отметил,что Грибаускайте по любому поводу говорит о российской угрозе.

"Это уже выглядит смешным, потому что у Литвы явно есть другие заботы и проблемы", — добавил Шатров.

"Но, судя по тому, что звучит из уст президента, у страны нет других забот, кроме как готовиться к войне с Россией. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", — заключил политолог.