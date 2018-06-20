Политолог: в Прибалтике пытаются при помощи русофобии поддержать бюджеты

В Литве оценили вероятность военного "вторжения" России. Какова конечная цель таких заявлений, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Игорь Шатров.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью немецкому журналу Spiegel выразила готовность защищаться в случае военного "вторжения" России. Вероятность нападения она оценила как "значительную".

"Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой", – заявила президент.

Политик отметила военное превосходство России, но подчеркнула, что литовцы готовы защищать свою страну от любого противника.

Кроме того, Грибаускайте считает, что западные государства недооценивают Россию и относятся к ней излишне мягко.

"Только когда на них нападают и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", – добавила она.

Грибаускайте и ранее заявляла об "угрозе" со стороны России. В Москве неоднократно подчеркивали, что не имеют каких-либо наступательных планов, а вооружения у границ страны размещены исключительно в оборонительных целях.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik оценил высказывания президента Литвы.

"Если бы не было подобных заявлений, многие уже и забыли бы о существовании таких стран как Литва, Латвия, Эстония. Они ничего не привнесли в ЕС, а являются только потребителями. И сейчас, когда на кону стоят бюджеты (в 2020 году заканчивается очередной семилетний период, на который утверждается бюджет ЕС), с большой долей вероятности будет пересмотрена программа финансирования стран Восточной Европы. Практика, при которой сильные экономики скидываются в казну ЕС, чтобы поддерживать слабые экономики, может быть изменена. Отсюда эта активизация русофобии не только в Прибалтике, но и в Польше. Они боятся, что не смогут рассчитывать на дотации ЕС и им придется учиться зарабатывать самостоятельно", – сказал Игорь Шатров.

При этом, по его мнению, зарабатывать им, кроме русофобии, фактически нечем.

"Самостоятельно зарабатывать в прибалтийских государствах не научились, потому что за годы членства в ЕС произошел мощнейший отток населения, разрушены производственные мощности. И, соответственно, страны вместо укрепления экономик получили полную зависимость от дотаций из Брюсселя. Используя русофобию как товар, эти государства рассчитывают сохранить какую-никакую стабильность. Поэтому прибалтийские государства с удовольствием предоставляют свои территории для размещения войск НАТО, поэтому постоянно звучат заявления о "российской угрозе". Даля Грибаускайте по любому поводу и без повода, в любом интервью, в любой встрече с прессой "на ногах" говорит о российской угрозе. Это уже выглядит смешным, потому что у Литвы явно есть другие заботы и проблемы. Но, судя по тому, что звучит из уст президента, у страны нет других забот, кроме как готовиться к войне с Россией. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", – подытожил Игорь Шатров.

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