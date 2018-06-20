В Казахстане автомобиль въехал в остановку, есть пострадавшие

АЛМА-АТА, 20 июн – РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате наезда легкового автомобиля на автобусную остановку в Атырау на западе Казахстана, сообщил региональный портал "Мой город".

По данным издания, ДТП произошло вечером во вторник.

"Автомашина марки Toyota ехала с проспекта Азаттык в сторону Стройконторы. На повороте… автомобиль не справился с управлением и врезался в людей, стоящих на остановке", — сообщило издание со ссылкой на местные оперативные службы.

Шестеро пострадавших госпитализированы в областную больницу. У двоих из них – черепно-мозговая травма, перелом бедра, закрытая травма живота.

Сотрудники полиции ведут расследование происшествия.