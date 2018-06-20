МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американские авианосцы класса "Нимиц" и "Форд" слишком громоздкие для выполнения задач в Балтийском море, они будут уязвимыми при приближении к Калининграду, пишет National Interest.

Согласно изданию, у американских авианосцев ограниченные возможности на предполагаемом европейском театре военных действий. Особую угрозу для них представляют противолодочные крылатые ракеты, базирующиеся на берегу и морского базирования.

Также Россия располагает противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" различного базирования, которые способны наносить точные удары по любой цели от калининградского до шведского берега. По данным журнала, радиус действия "Ониксов", запускаемых с экспортной версии берегового ракетного комплекса "Бастион", составляет примерно 300 километров. Отечественная версия "Бастиона" запускает ракеты уже на расстояние почти около 600 километров, а это означает, что большая часть Балтики может простреливаться с береговых орудий России.

Помимо этого, отмечает издание, несмотря на то, что некоторые российские судна в Балтийском флоте устарели, они вооружены мощным противолодочным оружием. Кроме того, Калининградская область располагает и другими средствами, включая ПВО (С-300 и С-400), которые также представляли бы опасность для США в случае конфликта.

Ранее журнал писал, что "вооруженный до зубов" Калининград — это худший кошмар НАТО.