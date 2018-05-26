National Interest рассказал о самом страшном кошмаре НАТО

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Худший кошмар НАТО — это "вооруженный до зубов Калининград", пишет National Interest.
Помимо ракет наземного базирования, Россия способна задействовать и ВКС с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101, о количестве которых нет достоверных сведений, однако, подчеркивает издание, это оружие способно ударить по любой цели в Польше.
Кроме того, в Калининграде базируется значительный контингент российского флота, включая малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК на восемь ракет "Калибр", проверенные в антитеррористических операциях в Сирии. Эти корабли, а также две подводные лодки проекта 877 увеличат мощность упреждающего удара России по агрессору.
В заключении издание пишет, что у окружающих Калининград стран НАТО нет возможности противостоять российским войскам, расположенным в регионе, и в случае войны расклад в Балтийском море будет явно в пользу России.