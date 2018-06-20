Израиль сбил четыре ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июн — РИА Новости. Израильские военные засекли пуски 13 ракет из сектора Газа и перехватили четыре из них, сообщила армейская пресс-служба.

Ранее с территории анклава боевики выпустили пять ракет.

"Зафиксированы 13 пусков в направлении Израиля. С помощью систем ПРО "Железный купол" армия перехватила четыре ракеты", — сказано в сообщении.

Массированный ракетный обстрел с территории анклава начался после того, как израильская авиация атаковала там три объекта палестинских боевиков из правящего движения ХАМАС. Ночную бомбардировку военные назвали ответом на продолжающиеся запуски из сектора Газа горящих воздушных змеев и шаров, вызывающих пожары на израильской стороне границы.