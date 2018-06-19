Казахстан представил ЕС предложения по стратегии в Центральной Азии

БРЮССЕЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Казахстан сделал свои предложения Евросоюзу по разрабатываемой европейской стороной новой стратегии в отношении Центральной Азии, сообщил во вторник временно поверенный в делах Казахстана в Бельгии Ерболат Сембаев.
"Тематика безопасности обсуждается, демократизация, но основной упор — это экономика, торговля, развитие торговых отношений", — сообщил он, отвечая на вопрос, какие блоки вопросов обсуждаются в рамках разработки стратегии.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее заявляла, что ЕС в 2019 году примет новую стратегию отношений со странами Центральной Азии. По ее словам, в обновленной стратегии будут отражены такие приоритеты, как безопасность и региональное сотрудничество.