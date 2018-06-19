В Мексике назвали разделение семей мигрантов нарушением прав человека

МЕХИКО, 19 июн — РИА Новости. Разделение семей мигрантов является нарушение прав человека, заявил во вторник министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай.

"Эта политика нарушает права человека детей вне зависимости от их национальности, мы категорически и четко осуждаем эти миграционные меры США, являющиеся жестокой и бесчеловечной практикой", — заявил Видегарай на пресс-конференции в Мехико.

При этом Видегарай отметил, что большая часть случаев разделения мигрантов на границе не относится к мексиканцам. "Только 1% зафиксированных на границе с США случаев касается мексиканских детей. В основном это касается Гватемалы, Гондураса и Сальвадора", — сказал министр. Однако был зафиксирован случай, когда в Техасе была разделена с мамой 10-летняя девочка с синдромом Дауна, отметил Видегарай.

По его словам, утром во вторник постоянный представитель Мексики сделал специальное заявление Совету по правам человека ООН в Женеве. Сам Видегарай провел беседы на этот счет с главой министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен и главой госдепартамента Майком Помпео. В первую очередь мексиканская сторона требует разрешить общение детей и родителей мигрантов, подчеркнул Видегарай.

Ранее правительство Сальвадора выразило обеспокоенность применением методов по разделению семейных групп по их прибытии на границу США.

Видегарай пообещал полную поддержку детям мигрантов в США со стороны консульских учреждений Мексики, причем не только мексиканским, но и выходцам из центральноамериканских стран.

Ранее президент США Дональд Трамп подверг критике практику разлучения семей нелегальных мигрантов на южной границе Штатов и заявил, что в стране давно назрела иммиграционная реформа. При переходе границы обвинения предъявляют взрослым нарушителям, но не детям — однако детей задерживают в специальных центрах отдельно от взрослых. Представитель министерства внутренней безопасности заявил, что другого выбора у властей нет. УВКПЧ ООН отметило, что практика разделения семей расценивается как внесудебное и незаконное вторжение в жизнь семьи и является серьезным нарушением прав ребенка.