Эксперты объяснили высокий рейтинг Трампа

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Высокий рейтинг президента США Дональда Трампа объясняется удачной внутренней политикой, которая обеспечила стране рост экономики, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Согласно данным опроса аналитического агентства Gallup poll found, не менее 45% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность. Как следует из результатов опроса, 90% одобряющих его деятельность — республиканцы. При этом отмечается, что независимо от деятельности Трампа, маловероятно, что он сможет получить большую поддержку среди демократов.

Аналитическое агентство Gallup poll found также сообщает, что на протяжении всего срока президентства Трампа его рейтинги были значительно ниже, чем у его предшественников.

Удачная внутренняя политика

По мнению главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Батюка, такой результат "неслучайный". "Это результат действий Трампа прежде всего в сфере внутренней политики. Это и налоговая реформа, которая дала новый импульс росту американской экономики, и решительная защита, что называется, отечественного товаропроизводителя, результатом чего стало создание миллионов рабочих мест в США", — заявил Батюк.

Он отметил, что результаты внутренней политики Трампа для рядовых избирателей гораздо важнее внешнеполитических успехов.

"Высокий рейтинг Трампа объясняется просто: во-первых, в США наблюдается вполне приличный экономический рост — увеличивается количество рабочих мест, растет заработная плата, а это всегда вызывает поддержку, особенно у той среды, которая голосовала за Трампа — рабочего класса, профсоюзов, которые страдали от переноса американских производственных мощностей за рубеж. Это и промышленники, которые страдали от того, что Америку заполонили более дешевые импортные товары и продукция, и которые заставляли американцев сокращать свое собственное производство", — согласен глава центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН академик Арбатов.

Во-вторых, по его словам, внешняя политика Трампа "тоже импонирует простому обывателю, который говорит, что наконец-то наш президент стал заботиться не обо всем мире, а отстаивает американские интересы". Арбатов отметил, что население в США считает, что Трамп "поставил на место" союзников США по вопросам торговли и обороны. А в ситуации с Северной Кореей для американского обывателя все выглядит так, как будто угрозы американского лидера "стереть с лица Земли" КНДР испугало Пхеньян и заставило его пойти на переговоры, согласится прекратить ядерные испытания, демонтировать полигон, отметил Арбатов.

"Люди же не разбираются в тонкостях, ни в сделке с Ираном, ни в вопросах транстихоокеанской и трансатлантической торговли или климата. Это от них все очень далеко. А Трамп сейчас выступает для них как национальный лидер, который ставит американские интересы на первое место. Плюс он такой же простой как и все они. Это всегда очень привлекает", — подчеркнул академик.

Задел на будущее

По словам Арбатова, в преддверии промежуточных выборах в США может усилиться позиция республиканской партии. "Хотя вашингтонский истеблишмент и пресса, крупные СМИ, которые ненавидят Трампа лютой ненавистью, могут уравновесить расклад сил. Какой в итоге выйдет баланс: или увеличивающаяся поддержка простого народа, или средства массовой информации и вашингтонские общественные организации, которые настроены категорически против Трампа, пока непонятно", — сказал он.

"Но если Трамп проведет еще и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в верхах, и обе страны заявят, что будут идти вместе путем разоружения, урегулировать кризисы, то рейтинг американского лидера взлетит до небес", — заключил эксперт.

В ходе промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в США этой осенью, будет переизбран весь состав палаты представителей (438 человек) и треть 100-местного сената. Сейчас обе палаты контролируют республиканцы.