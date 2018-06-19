Пушков ответил экс-президенту Украины на слова о возврате Крыма

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия может добровольно отказаться от Крыма.

Кравчук утверждает, что для развития полуострова нужны колоссальные затраты, с которыми Москва якобы может не справиться.

Пушков заявил, что украинский политик размечтался.

По его словам, добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку полуостров никогда не был украинским. Он отметил, что Крым попал в состав Украины из-за политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с этой страной.

Заявление Кравчука прокомментировали в Госдуме. Так, депутат и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская "предсказала" киевским властям неизбежность ответа за свои дела.

"Кравчук не может поверить"

По ее словам, первый президент "незалежной" Украины по привычке пытается распорядиться людьми и меряет все деньгами.

Она отметила, что такие "предсказания" Кравчука неактуальны и показывают, как он далек от понимания слова "Родина".

"Ее не купишь и не продашь — даже "за сало"", подчеркнула политик.

По мнению парламентария, экс-глава Украины до сих пор не может поверить, что крымчане самостоятельно смогли принять решение о самоопределении, как это было прописано в национальном и международном законодательстве.

Поклонская выразила мнение, что западным "кормильцам" Украины скоро надоест оплачивать их безбедную жизнь, и тогда придет время ответить перед людьми за растерзанную и разворованную ими Украину.

Парламентарий пожелала, чтобы этот момент быстрее наступил и поскорее бы украинский народ освободился от таких "героев", "президентов" и "министров".

"Хватит смешить людей"

В крымском парламенте заявили, что возвращение Крыма обратно в состав Украины невозможно ни при каких условиях, а подобные "предсказания" ничего кроме смеха не вызывают.

Заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление Кравчука очередным бредом украинских политиков, рассчитанным на внутреннюю аудиторию.

"Кравчуку надо пожелать, как политику с большим стажем, более взвешенно подходить к этим вопросам и не смешить людей", — сказал Гемпель.

По его словам, крымчане возвращались в состав России не ради каких-либо материальных благ, а исключительно по идеологическим соображениям.

Политик подчеркнул, что Крым в ближайшее время станет самодостаточным регионом, который будет прекрасно существовать без дотаций из федерального бюджета.

"Крым — не мешок с картошкой"

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, в свою очередь, объяснил, почему украинские политики спекулируют на крымском вопросе.

Он напомнил, что на Украине приближается избирательная кампания 2019 года. По его словам, именно поэтому различные политические силы пытаются спекулировать крымским вопросом.

При этом политик выразил уверенность, что "эти очередные пустые заявления" не находят на Украине никакой поддержки. Он отметил, что жители Украины прекрасно понимают, что Крым уже никогда не вернется под контроль Киева.

"Ведь это не мешок с картошкой, это два с половиной миллиона человек, которые сделали свой практически единогласный выбор в 2014 году", — сказал депутат в эфире радио Sputnik.

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