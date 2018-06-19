РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Пушков ответил экс-президенту Украины на слова о возврате Крыма

17:1019.06.2018
089310
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПамятник архитектуры Ласточкино гнездоПамятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия может добровольно отказаться от Крыма.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Ла Мальбе. 8 июня 2018 года
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп на G7: Крым — российский, а у США новые враги

Кравчук утверждает, что для развития полуострова нужны колоссальные затраты, с которыми Москва якобы может не справиться.

Пушков заявил, что украинский политик размечтался.

По его словам, добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку полуостров никогда не был украинским. Он отметил, что Крым попал в состав Украины из-за политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с этой страной.

Заявление Кравчука прокомментировали в Госдуме. Так, депутат и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская "предсказала" киевским властям неизбежность ответа за свои дела.

"Кравчук не может поверить"

По ее словам, первый президент "незалежной" Украины по привычке пытается распорядиться людьми и меряет все деньгами.

Она отметила, что такие "предсказания" Кравчука неактуальны и показывают, как он далек от понимания слова "Родина".

Показ боевых кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
На Украине признали, что Крыму лучше живется в составе России

"Ее не купишь и не продашь — даже "за сало"", подчеркнула политик.

По мнению парламентария, экс-глава Украины до сих пор не может поверить, что крымчане самостоятельно смогли принять решение о самоопределении, как это было прописано в национальном и международном законодательстве.

Поклонская выразила мнение, что западным "кормильцам" Украины скоро надоест оплачивать их безбедную жизнь, и тогда придет время ответить перед людьми за растерзанную и разворованную ими Украину.

Парламентарий пожелала, чтобы этот момент быстрее наступил и поскорее бы украинский народ освободился от таких "героев", "президентов" и "министров".

"Хватит смешить людей"

В крымском парламенте заявили, что возвращение Крыма обратно в состав Украины невозможно ни при каких условиях, а подобные "предсказания" ничего кроме смеха не вызывают.

Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Ближе к России": советник Порошенко рассказал о настроениях в Крыму

Заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал заявление Кравчука очередным бредом украинских политиков, рассчитанным на внутреннюю аудиторию.

"Кравчуку надо пожелать, как политику с большим стажем, более взвешенно подходить к этим вопросам и не смешить людей", — сказал Гемпель.

По его словам, крымчане возвращались в состав России не ради каких-либо материальных благ, а исключительно по идеологическим соображениям.

Политик подчеркнул, что Крым в ближайшее время станет самодостаточным регионом, который будет прекрасно существовать без дотаций из федерального бюджета.

"Крым — не мешок с картошкой"

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, в свою очередь, объяснил, почему украинские политики спекулируют на крымском вопросе.

Он напомнил, что на Украине приближается избирательная кампания 2019 года. По его словам, именно поэтому различные политические силы пытаются спекулировать крымским вопросом.

Участники Ялтинского международного экономического форума на паруснике Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
"Слава богу, мы в России". Какой Крым увидели иностранцы на форуме в Ялте

При этом политик выразил уверенность, что "эти очередные пустые заявления" не находят на Украине никакой поддержки. Он отметил, что жители Украины прекрасно понимают, что Крым уже никогда не вернется под контроль Киева.

"Ведь это не мешок с картошкой, это два с половиной миллиона человек, которые сделали свой практически единогласный выбор в 2014 году", — сказал депутат в эфире радио Sputnik.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Колумбия
2
Япония
Матч идёт
0
Польша
0
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Колумбия
2
Япония
Матч идёт
0
Польша
0
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена