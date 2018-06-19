Ганжара: Крым – это не мешок с картошкой

Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками» на горе Митридат в городе Керчь

Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками» на горе Митридат в городе Керчь

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия со временем откажется от Крыма. Почему украинские политики спекулируют крымским вопросом, в эфире радио Sputnik объяснил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Россия может добровольно вернуть Крым Украине, заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью газете "Украинская правда".

Такое мнение политик обосновал "колоссальными затратами", которые требуются для развития полуострова.

"Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат", – сказал Кравчук.

Однако бывший президент добавил, что его прогноз не обязательно должен исполниться в ближайшее время, а сама передача Крыма Украине, по его словам, станет результатом международного давления.

"Это не означает, что это может пройти быстро, может, это будет и долго. Все может быть. Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется – не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить. Во-вторых, там 78 процентов русских", – заключил политик.

Крым всегда останется российским, и многие на Украине это понимают, отметил в эфире радио Sputnik депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

"Сегодня нет никаких условий, при которых Российская Федерация "вернула" бы Крым в состав Украины. Ведь это не мешок с картошкой, это два с половиной миллиона человек, которые сделали свой практически единогласный выбор в 2014 году. По сути, возвращение полуострова в состав России стало восстановлением исторической справедливости. А что касается мечтаний украинских политиков, мне кажется, дело в том, что на Украине приближается избирательная кампания 2019 года. Мы понимаем, что, учитывая экономическую и социальную ситуацию, которая там сложилась, различные политические силы пытаются спекулировать крымским вопросом. Я уверен, что эти очередные пустые заявления не находят на Украине никакой поддержки. По моему глубокому убеждению, большинство жителей Украины прекрасно понимает, что Крым сегодня, находясь в составе РФ, ни при каких условиях уже никогда не вернется в состав украинского государства", – сказал Владислав Ганжара.