В Киеве у здания Рады произошли столкновения митингующих с полицией

Акция протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

Акция протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В центре Киева митинги шахтеров перешли в столкновения с полицией.

Протестующие пытались попасть в парламент, передает телеканал "Прямой". В какой-то момент митингующие прорвали первый кордон из полицейских.

Стражи правопорядка применили слезоточивый газ и пустили в ход дубинки, протестующие в ответ начали кидать камни.

В беспорядках пострадали десять человек, из них восемь — сотрудники МВД. Ранее сообщалось о ранении двух полицейских, у одного из которых диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Еще двое пострадавших — гражданские лица, у них тоже незначительные повреждения.

Кроме того, двух граждан доставили в отделение полиции.

Чего требуют шахтеры

Протестующие шахтеры требовали улучшить финансирования угольной отрасли.

Как сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook, шахтеры со всей страны приехали в столицу.

По его словам, задолженность по зарплате перед горняками составляет 761,1 миллиона гривен (28,9 миллиона долларов).

Как сообщил "Пятый канал", недалеко от Рады также митинговали ветераны Афганской войны и силовых структур, из-за чего перекрыли улицу Грушевского.

"Это не первая их акция. Требуют не усугублять им социальные стандарты, речь идет о пенсии и выплатах", — сообщается на сайте телеканала.

Кроме того, ветераны настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.

Дымовая завеса

Политик Николай Стариков выразил мнение, что возмущение простых людей используется для имитации политического процесса на Украине.

По его словам, столкновения у Рады ни к чему не приведут.

"Кто-то куда-то рвется, кто-то кого-то арестовывает — все время происходит какое-то движение, которое должно отвлечь внимание украинского народа от самого главного", — сказал Стариков в эфире радио Sputnik.

Он считает, что в это время происходят убийства людей и разрушение тысячелетнего мирного сосуществования представителей многих национальностей и культур на Украине.

Политик отметил, что такие псевдополитические события, как протесты шахтеров, служат дымовой завесой.