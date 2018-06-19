Политик: беспорядки у Рады – "дымовая завеса", отвлекающая от главного

Митингующие в Киеве шахтеры пытаются прорваться в здание Верховной рады. В эфире радио Sputnik политик Николай Стариков высказал мнение, что возмущение простых людей используется для имитации политического процесса на Украине.

Полиция взяла в кольцо здание Верховной рады в центре Киева, сообщили в эфире украинского телеканала "Прямой".

К зданию парламента прибыли усиленные патрули Нацгвардии, полиции и полиции диалога. Последние – подразделение Нацполиции, созданное для коммуникации с нарушителями. Силовики также выстроились внутри Рады у окон, поставили щиты и готовятся к возможному штурму.

К участникам акции протеста на переговоры вышли депутаты и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Она предложила сформировать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к руководству парламента. Митингующие согласились.

По данным телеканала, ситуация в правительственном квартале сейчас достаточно напряженная, но контролируемая, столкновения утихли.

Митингующие в центре Киева шахтеры требуют надлежащего финансирования угольной отрасли. По данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 млн долларов.

Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и украинских регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты. Последняя крупная забастовка была в мае. Горняки одной из шахт в Волынской области прекратили работу и потребовали погасить долги.

По данным "Пятого канала", недалеко от Рады также митингуют ветераны Афганской войны и силовых структур, из-за чего перекрыта улица Грушевского.

Протестующие требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.

В эфире радио Sputnik лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков высказал мнение, что возмущение простых людей используется для имитации политического процесса на Украине.

"Очередная вспышка активности, столкновения у Рады, на мой взгляд, ни к чему не приведут. По сути, перед нами – очередная имитация политического процесса, происходящая на сцене, которую теперь представляет из себя Украина. Кто-то куда-то рвется, кто-то кого-то арестовывает – все время происходит какое-то движение, которое должно отвлечь внимание украинского народа от самого главного. Ведь происходит разрушение государства, убийства людей и разрушение тысячелетнего мирного сосуществования представителей многих национальностей и культур на этой территории. Вот это – самое страшное, что сегодня происходит. Но дымовой завесой выступают вот такие псевдополитические события", – сказал Николай Стариков.

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