Ким Чен Ын назвал Си Цзиньпина великим руководителем

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзинпьином назвал Китай "великим дружественным соседом" Северной Кореи, а самого китайского лидера — "великим руководителем", сообщает Центральное телевидение Китая.

Ким Чен Ын во вторник в сопровождении супруги прибыл в Китай с двухдневным визитом. Встреча двух лидеров состоялась во второй половине дня в Доме народных собраний.

"Китай — наш дружественный великий сосед. Председатель Си Цзиньпин — крайне уважаемый нами великий руководитель. Я благодарю генерального секретаря, товарища Си Цзиньпина, а также партию, правительство и народ Китая за искреннее дружественное отношение и оказанную на протяжении длительного времени ценную поддержку лично мне, Трудовой партии Кореи и народу КНДР", — цитирует телеканал Ким Чен Ына.

Лидер КНДР пообещал от имени всей Трудовой партии Кореи и северокорейского народа реализовывать на практике достигнутые договоренности с председателем Си Цзиньпином и поднять двусторонние отношения на новый уровень развития.

За последние несколько месяцев это уже третий визит северокорейского лидера в Китай, однако о предыдущих поездках официальный Пекин сообщал лишь после его отъезда.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году. Второй визит Ким Чен Ына в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая в городе Даляне.