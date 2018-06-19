На Украине смертность вдвое превысила рождаемость

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. На Украине за четыре месяца численность населения сократилась на 85,7 тысячи человек, сообщается на сайте государственной службы статистики Украины.

По данным ведомства, в период с января по апрель 2018 года уровень смертности на Украине почти вдвое превысил уровень рождаемости: на сто умерших граждан приходится только 54 новорожденных.

Украина занимает 172-е место в мире по уровню рождаемости. Кроме того, политики многократно заявляли об оттоке украинцев из страны. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, почти каждый двенадцатый украинец находится в России, а введение безвизового режима со странами Евросоюза только ухудшило демографическую ситуацию в стране.

В начале года Украина вошла в список стран с наибольшим сокращением населения: по подсчетам ООН, к 2025 году число жителей Украины сократится до 36,4 миллиона человек.