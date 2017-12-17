Украинцев стало меньше еще на 150 тысяч

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Количество жителей Украины за три квартала этого года снизилось еще на 150 с лишним тысяч человек, передает телеканал ТСН со ссылкой на данные Госстата.

По мнению демографов, это происходит из-за высокой смертности, однако главным фактором остается низкая рождаемость. По этому показателю Украина занимает 172-е место в мире по рейтингу ООН.

Как отмечается, причин тому немало. К ним отнесены вооруженный конфликт на востоке страны, а также такие "банальные вещи", как, например, финансовое благополучие родителей и социальные гарантии.

В сюжете говорится, что в 2014 году пособие на ребенка еще было "пристойным", однако за три года на эти же деньги можно купить уже вдвое меньше. Мамы жалуются, что госвыплат не хватает даже на памперсы.

"Из-за этого многим молодым семьям и подумать о первом ребенке страшно, а о втором и речи нет", — отмечает телеканал.

В Минсоцполитики указывают, что неоднократно выступали за повышение выплат, однако это может и не дать желаемого эффекта. Министр Андрей Рева заявлял, что в стране сформировались целые "династии" получателей социальных пособий.

Ряд народных депутатов подвергают позицию властей критике.

"Каждый день в нашем государстве на 500 украинцев становится меньше", — посетовал один из парламентариев Андрей Шипко. Он обратил внимание на то, что молодые семьи, не находя материальной поддержки у украинского государства, едут в другие страны и получают там социальные гарантии на детей.

Тем не менее, на следующий год в госбюджете повышения расходов на соответствующие статьи не предусмотрено.

С 1993 по 2016 годы, согласно представленной инфографике, число жителей Украины сократилось почти на 10 миллионов, с 52,2 до 42,8 миллиона человек, эти показатели учитывают факт воссоединения Крыма с Россией.