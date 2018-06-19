Десять человек пострадали в ходе столкновений у Рады

Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Десять человек пострадали в ходе столкновений у здания Верховной рады в Киеве, передает "Укринформ" со ссылкой на заявление начальника столичной полиции Андрея Крищенко.

Восемь пострадавших — сотрудники МВД, у них незначительные телесные повреждения. Ранее сообщалось о ранении двух полицейских, у одного из которых диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Еще двое пострадавших — гражданские лица, у них тоже незначительные повреждения.

Кроме того, двух граждан доставили в отделение полиции.

По словам Крищенко, порядок у здания Рады обеспечивают 500 силовиков. По подсчетам полиции, в митинге приняли участие до полутора тысяч человек. После переговоров с властями собравшиеся начали расходиться.

Митинги у Рады

Протестующие в центре Киева шахтеры требовали надлежащего финансирования угольной отрасли. По данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов.

По данным "Пятого канала", недалеко от Рады также прошла акция ветеранов Афганской войны и силовых структур, из-за чего была перекрыта улица Грушевского. Протестующие требовали "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивали на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.