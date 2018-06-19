Двое полицейских пострадали во время столкновений у Рады

Столкновения митингующих с полицией у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

Столкновения митингующих с полицией у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. Двое полицейских получили ранения в результате столкновений с митингующими у здания Верховной рады в центре Киева, сообщил журналистам директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Уточняется, что один из сотрудников МВД получил закрытую черепно-мозговую травму. Оба пострадавших госпитализированы.

"Также у нас есть один задержанный правонарушитель, который, по версии полиции, применял слезоточивый газ против полицейских", — сообщил Шевченко, его общение с журналистами транслировал украинский телеканал "Прямой".

По словам представителя министерства, сейчас ситуация у Рады остается контролируемой, на месте достаточно силовиков. По подсчетам полиции, митингующих — от тысячи до полутора тысяч человек.

Митинги у Рады

Протестующие в центре Киева шахтеры требуют надлежащего финансирования угольной отрасли. По данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов.

По данным "Пятого канала", недалеко от Рады также митингуют ветераны Афганской войны и силовых структур, из-за чего перекрыта улица Грушевского. Протестующие требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.