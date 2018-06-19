РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

У здания Рады произошли столкновения митингующих с полицией

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (203)
14:4919.06.2018
024170
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкШахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В центре Киева прошел митинг шахтеров. Протестующие требовали улучшить финансирования угольной отрасли.

Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
На крючке: как огромный долг и МВФ толкают Украину к дефолту
Как сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook, шахтеры со всей страны приехали в столицу.

По его словам, задолженность по зарплате перед горняками составляет 761,1 миллиона гривен (28,9 миллиона долларов).

Как сообщил "Пятый канал", недалеко от Рады также митинговали ветераны Афганской войны и силовых структур, из-за чего перекрыли улицу Грушевского.

"Это не первая их акция. Требуют не усугублять им социальные стандарты, речь идет о пенсии и выплатах", — сообщается на сайте телеканала.

Кроме того, ветераны настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.

Столкновения с полицией

Митинг с требованиями провести индексацию пенсий и зарплат в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский министр объяснил низкие зарплаты населения
Позднее у здания Рады начались столкновения митингующих с полицией, передает телеканал "Прямой". Шахтеры и участники Афганской войны пытались прорваться в парламент.

В какой-то момент, по словам корреспондента телеканала, митингующие прорвали первый кордон из полицейских. Стражи правопорядка применили слезоточивый газ и пустили в ход дубинки, протестующие в ответ начали кидать камни.

Позднее полиция взяла в кольцо здание Верховной рады. К парламенту прибыли усиленные патрули Нацгвардии, полиции и полиции диалога. Последние — подразделение Нацполиции, созданное для коммуникации с нарушителями. Силовики также выстроились внутри Рады у окон, поставили щиты и приготовились к возможному штурму.

К участникам акции протеста на переговоры вышли депутаты и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Она предложила сформировать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к руководству парламента. Митингующие согласились.

Участники акции протеста у Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Подавляющее большинство украинцев недовольны зарплатой, показал опрос
По данным телеканала, ситуация в правительственном квартале сейчас достаточно напряженная, но контролируемая, столкновения утихли. По подсчетам полиции, митингующих — от тысячи до полутора тысяч человек.

В результате беспорядков пострадали двое полицейских. Один из сотрудников МВД получил закрытую черепно-мозговую травму. Они оба госпитализированы.

Положение шахтеров

Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и украинских регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты.

Последняя крупная забастовка была в мае. Горняки одной из шахт в Волынской области прекратили работу и потребовали погасить долги.

Как считает лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков, возмущение простых людей используется для имитации политического процесса на Украине.

По его мнению, эти беспорядки должны отвлечь внимание украинцев от "разрушения государства, убийства людей и разрушения тысячелетнего мирного сосуществования представителей многих национальностей и культур".

"Вот это – самое страшное, что сегодня происходит. Но дымовой завесой выступают вот такие псевдополитические события", – сказал Стариков в эфире радио Sputnik.

Митинг шахтеров в центре Киева
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкШахтеры, вышедшие на акцию протеста к зданию Верховной рады, требуют от украинских властей надлежащего финансирования угольной отрасли.Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Шахтеры, вышедшие на акцию протеста к зданию Верховной рады, требуют от украинских властей надлежащего финансирования угольной отрасли.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПо данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов. Более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса.Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. Митингующие протестуют против постоянных задержек зарплат и требуют увеличения заработной платы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
По данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов. Более половины этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГлава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что критическая ситуация сложилась на всех государственных угледобывающих предприятиях Украины. Он призвал депутатов поддержать горняков и проголосовать за законопроект о внесении в бюджет изменений, предусматривающих надлежащее финансирование угольной отрасли.Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что критическая ситуация сложилась на всех государственных угледобывающих предприятиях Украины. Он призвал депутатов поддержать горняков и проголосовать за законопроект о внесении в бюджет изменений, предусматривающих надлежащее финансирование угольной отрасли.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ связи с проведением акции протеста к зданию украинского парламента прибыли усиленные патрули Нацгвардии, полиции и подразделения полиции диалога, созданного для коммуникации с нарушителями.Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В связи с проведением акции протеста к зданию украинского парламента прибыли усиленные патрули Нацгвардии, полиции и подразделения полиции диалога, созданного для коммуникации с нарушителями.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСиловики выстроились по периметру Рады. Была также усиленна охрана внутри здания.Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. Митингующие протестуют против постоянных задержек зарплат и требуют увеличения заработной платы
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Силовики выстроились по периметру Рады. Была также усиленна охрана внутри здания.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкК митингующим шахтерам присоединились протестующие ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.Столкновения митингующих с полицией у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
К митингующим шахтерам присоединились протестующие ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ районе полудня митингующие попытались прорваться в здание Рады, преодолев первый кордон из полицейских.Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В районе полудня митингующие попытались прорваться в здание Рады, преодолев первый кордон из полицейских.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВ результате столкновений с митингующими в центре Киева получили ранения двое полицейских.Столкновения митингующих с полицией у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В результате столкновений с митингующими в центре Киева получили ранения двое полицейских.
/
Комментировать
В мире
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Колумбия
1
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
0
Колумбия
1
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
-
Уругвай
-
Саудовская Аравия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена