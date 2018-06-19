У здания Рады произошли столкновения митингующих с полицией

Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В центре Киева прошел митинг шахтеров. Протестующие требовали улучшить финансирования угольной отрасли.

Как сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook , шахтеры со всей страны приехали в столицу.

По его словам, задолженность по зарплате перед горняками составляет 761,1 миллиона гривен (28,9 миллиона долларов).

Как сообщил "Пятый канал", недалеко от Рады также митинговали ветераны Афганской войны и силовых структур, из-за чего перекрыли улицу Грушевского.

"Это не первая их акция. Требуют не усугублять им социальные стандарты, речь идет о пенсии и выплатах", — сообщается на сайте телеканала.

Кроме того, ветераны настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.

Столкновения с полицией

Позднее у здания Рады начались столкновения митингующих с полицией, передает телеканал "Прямой" . Шахтеры и участники Афганской войны пытались прорваться в парламент.

В какой-то момент, по словам корреспондента телеканала, митингующие прорвали первый кордон из полицейских. Стражи правопорядка применили слезоточивый газ и пустили в ход дубинки, протестующие в ответ начали кидать камни.

Позднее полиция взяла в кольцо здание Верховной рады. К парламенту прибыли усиленные патрули Нацгвардии, полиции и полиции диалога. Последние — подразделение Нацполиции, созданное для коммуникации с нарушителями. Силовики также выстроились внутри Рады у окон, поставили щиты и приготовились к возможному штурму.

К участникам акции протеста на переговоры вышли депутаты и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Она предложила сформировать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к руководству парламента. Митингующие согласились.

По данным телеканала, ситуация в правительственном квартале сейчас достаточно напряженная, но контролируемая, столкновения утихли. По подсчетам полиции, митингующих — от тысячи до полутора тысяч человек.

В результате беспорядков пострадали двое полицейских. Один из сотрудников МВД получил закрытую черепно-мозговую травму. Они оба госпитализированы.

Положение шахтеров

Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и украинских регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты.

Последняя крупная забастовка была в мае. Горняки одной из шахт в Волынской области прекратили работу и потребовали погасить долги.

Как считает лидер общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков, возмущение простых людей используется для имитации политического процесса на Украине.

По его мнению, эти беспорядки должны отвлечь внимание украинцев от "разрушения государства, убийства людей и разрушения тысячелетнего мирного сосуществования представителей многих национальностей и культур".

"Вот это – самое страшное, что сегодня происходит. Но дымовой завесой выступают вот такие псевдополитические события", – сказал Стариков в эфире радио Sputnik.



