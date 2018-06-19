МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. После окончания холодной войны Россия полностью открылась западным странам, но ее обманули, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet.

"Никто к нам не вторгался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне", — добавила дипломат.

По ее словам, Запад ответил России, "окружив колючей проволокой".

Она также отметила, что Москве не нужны конфликты с Западом — Россия хочет развивать торговые и культурные связи и отказаться от визовых ограничений.

"Красная черта"

В конце мая Владимир Путин призвал западные страны не заходить в отношениях с Россией за "красную черту".

В частности, президент отметил, что интересы Москвы необходимо уважать, а также выразил опасения, что расширение Североатлантического альянса может представлять угрозу для России. Такая ситуация, отметил он, сложилась на Украине после государственного переворота.

Помимо этого, президент напомнил о роли Запада в госперевороте на Украине. Так, он спросил, почему западные государства способствовали смене власти с применением силы, когда на Украине и так были прозападные политики в лице Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко.

Глава государства отметил, что страны Запада обвиняют Россию "во всех смертных грехах", и это, по его мнению, наносит ущерб международным отношениям.

Касаясь расследования "российского вмешательства" в выборы в США, Путин добавил, что Россия становится заложником внутренних распрей в самих Соединенных Штатах.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз называла обвинения в ее адрес голословными.

Бороться за свой статус

Как считает политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта, Горбачев верил, что если пойти навстречу, "то все будет хорошо".

Он отметил, что эта иллюзия рассеялась к 2000-м годам.

"Владимир Путин олицетворяет уже политику новой России, которая эти иллюзии утратила, которая понимает, что нас хотели не принимать в качестве равноправного партнера на международной арене, а всего лишь поглотить, превратить в современную колонию, разграбить природные богатства", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его словам, Россию объявили врагом, потому что не получилось "поглотить" ее.

Москве приходится доказывать свое право быть полноценным игроком на международной арене, бороться за свой статус и репутацию, отмечает Почта.

По мнению политолога, Россия как правопреемница СССР должна состоять в международных организациях.

"Но нас все время в этом ограничивают. Мы будем бороться за то, чтобы все-таки иметь эти возможности. Или, действительно, необходимо перестраивать всю систему международных отношений уже на новых основаниях", — заключил Почта.