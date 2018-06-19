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Политолог: иллюзии в отношениях с Западом рассеялись 20 лет назад

09:1919.06.2018
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 12 января 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В МИД России рассказали, как Запад обманул Москву. Современной России приходится бороться за свой статус на международной арене, отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта.

После окончания холодной войны Россия полностью открылась западным странам, но ее обманули, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet.

"Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, – мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой", – посетовала дипломат.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik предположил, почему так получилось.

"Горбачев – очень яркая и одновременно трагическая фигура. Он верил в лозунги, которые декларирует Запад. Ему казалось, что если мы пойдем навстречу, заявим, что мы хотим сотрудничать и прекратить гонку вооружений (а к тому времени экономические потребности СССР как раз говорили об этом), то все будет хорошо. Эта иллюзия рассеялась к 2000-м годам. Владимир Путин олицетворяет уже политику новой России, которая эти иллюзии утратила, которая понимает, что нас хотели не принимать в качестве равноправного партнера на международной арене, а всего лишь поглотить, превратить в современную колонию, разграбить природные богатства. Когда этого не получилось, нас объявили врагом, злом, нас упрекают во всех бедах", – сказал Юрий Почта.

Мария Захарова в интервью финскому изданию также отметила, что Москве не нужны конфликты с Западом – Россию интересует лишь развитие торговых и культурных связей.

"Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны, мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают! Это как с российскими подлодками в Швеции – все "знают", что они есть, но никто их не видел. Через месяц после того, как весь шведский народ напугали, СМИ пишут пару строчек, что "подлодками" оказалось что-то другое", – сказала Захарова.

России приходится доказывать свое право быть полноценным игроком на международной арене, отмечает Юрий Почта.

"Нам приходится бороться за свой статус, репутацию, за право снова на равных участвовать в международных отношениях. А нас этого лишают. Нас объявляют страной, которая токсична, которая все время вносит разброд в западные союзы, которая опасна. Есть международные соглашения, международные организации – и современная Россия как правопреемница СССР там может и должна участвовать. Но нас все время в этом ограничивают. Мы будем бороться за то, чтобы все-таки иметь эти возможности. Или, действительно, необходимо перестраивать всю систему международных отношений уже на новых основаниях", – полагает Юрий Почта. 

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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Чемпионат мира по футболу 2018
19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
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