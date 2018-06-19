Политолог: иллюзии в отношениях с Западом рассеялись 20 лет назад

В МИД России рассказали, как Запад обманул Москву. Современной России приходится бороться за свой статус на международной арене, отметил в эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта.

После окончания холодной войны Россия полностью открылась западным странам, но ее обманули, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью финскому изданию Hufvudstadsbladet.

"Мы полностью открылись для Запада. Не потому, что нас победили, – мы сделали это сами. Никто к нам не вторгался, просто Горбачев хотел покончить с гонкой вооружений. Он хотел положить конец холодной войне. Вот мы и открылись, а вы нас обманули. Вы ответили нам, окружив колючей проволокой", – посетовала дипломат.

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik предположил, почему так получилось.

"Горбачев – очень яркая и одновременно трагическая фигура. Он верил в лозунги, которые декларирует Запад. Ему казалось, что если мы пойдем навстречу, заявим, что мы хотим сотрудничать и прекратить гонку вооружений (а к тому времени экономические потребности СССР как раз говорили об этом), то все будет хорошо. Эта иллюзия рассеялась к 2000-м годам. Владимир Путин олицетворяет уже политику новой России, которая эти иллюзии утратила, которая понимает, что нас хотели не принимать в качестве равноправного партнера на международной арене, а всего лишь поглотить, превратить в современную колонию, разграбить природные богатства. Когда этого не получилось, нас объявили врагом, злом, нас упрекают во всех бедах", – сказал Юрий Почта.

Мария Захарова в интервью финскому изданию также отметила, что Москве не нужны конфликты с Западом – Россию интересует лишь развитие торговых и культурных связей.

"Мы хотим, чтобы можно было свободно ездить друг другу в страны, мы хотим избавиться от визовых ограничений. Но нас постоянно отвергают! Это как с российскими подлодками в Швеции – все "знают", что они есть, но никто их не видел. Через месяц после того, как весь шведский народ напугали, СМИ пишут пару строчек, что "подлодками" оказалось что-то другое", – сказала Захарова.

России приходится доказывать свое право быть полноценным игроком на международной арене, отмечает Юрий Почта.

"Нам приходится бороться за свой статус, репутацию, за право снова на равных участвовать в международных отношениях. А нас этого лишают. Нас объявляют страной, которая токсична, которая все время вносит разброд в западные союзы, которая опасна. Есть международные соглашения, международные организации – и современная Россия как правопреемница СССР там может и должна участвовать. Но нас все время в этом ограничивают. Мы будем бороться за то, чтобы все-таки иметь эти возможности. Или, действительно, необходимо перестраивать всю систему международных отношений уже на новых основаниях", – полагает Юрий Почта.

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