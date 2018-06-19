Премьер Казахстана заявил о контроле над расследованием ЧП с поездом

АСТАНА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил во вторник, что держит на личном контроле расследование причин схода вагонов пассажирского поезда с рельсов.

В воскресенье в Жамбылской области на юге Казахстана сошли с рельсов несколько вагонов пассажирского поезда сообщением Астана — Алма-Ата. Один подросток скончался, трое взрослых с различными травмами были госпитализированы. По данным комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию, причиной ЧП могло стать искривление пути.

"Ход расследования я беру на свой личный контроль", — сказал Сагинтаев на заседании правительства.

Он также поручил национальной компании "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) совместно с акиматом (администрацией) Карагандинской области оказать необходимую помощь и содействие семье погибшего. "Министерству здравоохранения (поручаю — ред.) взять на контроль и обеспечить качественное лечение пострадавших, министерству внутренних дел совместно с министерством по инвестициям и развитию, компанией "Казахстан темир жолы" и другими заинтересованными госорганами — провести тщательное расследование причин схода вагонов", — сказал Сагинтаев.